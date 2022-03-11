Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Путину светит Гаага, РФ — дефолт, а ЕС дает «зеленый свет» Украине

11 марта, 16:41
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Чем жила страна 11 марта 2022 года (дневной выпуск)

Зеленский уверен: достигнут стратегический перелом. Владимир Зеленский заявил, что Украина уже достигла стратегического перелома в войне с РФ. «Мы уже идем к нашей победе. Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом, который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат, который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад войны», — сказал он.

Президент подчеркнул: невозможно сказать — сколько дней нам еще освобождать украинскую землю, но можно сказать — мы это сделаем.

● Более 12 тыс. оккупантов ушли в минус. Общие боевые потери врага с начала войны ориентировочно составили: личный состав — более 12 тыс. человек; танки — 353; боевые бронированные машины (ББМ) — 1165; артиллерийские системы — 125; реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 58; средства противовоздушной обороны (ПВО) — 31; самолеты — 57; вертолеты — 83.

В Генштабе ВСУ показали фото устаревшей экипировки, в которою воюют российские оккупанты: «Вторая армия мира — бутафория. Экипировка „асвабадителей“. Они хотят, чтобы мы так жили?». На снимках можно увидеть одежду, советскую шапку-ушанку, тапочки, каски и противогазы.

● Враг все еще стремится в Киев. Российские оккупанты могут готовить новую наступательную операцию в ближайшие дни, сообщили в Минобороны Великобритании. Войска агрессора стремятся перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. «Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева», — пояснили в британском Минобороны. И добавили: наступлению мешают проблемы логистики и сильное сопротивление Украины.

● Продолжают с упорством баранов. Главными направлениями сосредоточения усилий российских оккупантов остаются Киев и Мариуполь. Как сообщили в Генштабе, также агрессор пытается продвинуться в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья. «На Донецком и Таврийском направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют», — подчеркнули в Генштабе.

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● Обыкновенное бегство. В Сумской области полицейские совместно с представителями терробороны задержали 29 военнослужащих армии РФ. Тех заметили местные жители возле одного из сел и сообщили правоохранителям. Как объяснили русские дезертиры, они шли по карте на границу.

● «Освободители» кончились, везут каких-то «наемников». Лидер московского режима приказал своему министру обороны Сергею Шойгу помочь 16 тыс. наемников с Ближнего Востока добраться «в зону боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов. Об этом сообщила Медуза.

На заседании совбеза РФ Шойгу заявил, что такое количество «добровольцев» выразили желание приехать в «ЛНР» и «ДНР» для участия в «освободительном движении». Путин же сказал, что страны Запада вопреки «всяким нормами международного права» сейчас занимаются отправкой «наемников» в Украину. Этим он и аргументировал приказ Шойгу.

● Ростовских зеков гонят на войну. При острой необходимости в пополнении личного состава подразделений ВС РФ и других незаконно созданных вооруженных группировок оккупанты привлекают уже и заключенных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ: «В Ростовской области в исправительных колониях идет работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию».

В Херсонской области российские оккупанты пытаются создать систему «комендатур» для поддержания «порядка» во временно занятых населенных пунктах.

● Путин «продлил» войну до 20 марта? Авиационные власти РФ продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до утра 20 марта. Об этом сообщила росгазета Коммерсант.

Воздушное пространство над южными регионами страны-агрессора было закрыто для гражданской авиации одновременно с началом войны против Украины — с 24 февраля. Первоначально эта мера планировалась до 2 марта, впоследствии запрет продлевался до 8 и 14 марта.

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● Новое преступление оккупантов. После авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе оккупанты совершили очередное военное преступление — разрушили Оскольский психоневрологический интернат в Харьковской области. Об обстреле учреждения сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Из интерната, который находится в 40 км от осажденного Изюма, успели эвакуировать 73 человек. Во время прямого попадания российского снаряда в здании находились 330 человек: 50 из них малоподвижные, 10 — передвигаются на колясках. Количество пострадавших уточняется.

● Ранним утром враг ударил по Луцку, Франковску, Днепру. Количество жертв утреннего удара по аэродрому в Луцке возросло до четырех, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук. Он также отметил, что работа котельных, которые останавливали после авиаудара, уже восстановлена.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в результате удара по аэропорту города никто не погиб, инфраструктура не повреждена.

В Днепре удар пришелся на обувную фабрику, взрывной волной повредило жилые дома и детсад (1 погибший).

Российские агрессоры нанесли ракетный удар по пгт Барышевка (Киевская область) в 60 км от столицы. Об этом в Telegram написал Алексей Кулеба, глава Киевской облгосадминистрации. В результате полностью поврежден 60-квартирный дом; четыре многоквартирных дома и 10 частных повреждены частично. «Предварительно жертв в результате удара нет. Информация уточняется», — добавил Кулеба.

Российские оккупанты уничтожили стадион им. Юрия Гагарина и библиотеку в Чернигове.

● Представители ЕС заговорили о Гааге для Путина. РФ ведет обстрелы в Украине без разбора, а Путина может ждать суд в Гааге, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, обстрел Мариуполя является военным преступлением (в результате обстрела больницы и роддома там три человека погибли, 17 пострадали). «И речь идет не только об обстреле больницы. Россия не в состоянии взять города, украинское сопротивление очень сильно, поэтому она делает так, как делала в Сирии или Чечне — бомбит. Российская армия — это армия артиллерии. Поэтому она бомбит, бомбит без разбора, то больницу, то жилые дома», — сказал Боррель французскому телеканалу TF1.

Отвечая на вопрос о возможности судить Путина в Международном уголовном суде (МКС) в Гааге, он сказал: «Есть такая возможность. И по тому, что мы видим, я думаю, что есть много причин для этого».

● Кремль готовит теракт на ЧАЭС. Лидер московского режима Путин приказал организовать теракт на захваченной россиянами Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны.

Несмотря на критическую ситуацию, сложившуюся на ЧАЭС (украинские спецы уже почти две недели работают там без смен и отдыха, на станции отключилась электроэнергия) РФ отказалась предоставить доступ к станции нашим ремонтникам, пустив туда лишь «белорусских специалистов», среди которых под видом атомщиков «заходят также российские диверсанты для организации теракта».

В районе аэропорта Антонов в Гостомеле появились российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. «Существует вероятность, что они будут выдавать их за „диверсантов“, убитых в зоне ЧАЭС…», — пояснили в ГУР.

Похоже, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины, считают в ГУР.

● ЕС дает «зеленый свет». Лидеры Евросоюза по итогам пятичасового саммита в Версале заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной.

О предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС в документе не упоминается. Но зато там есть такой пассаж: «28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Европейской комиссии представить свое мнение по этой заявке… В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании ее европейскому пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье».

«Мы требуем, чтобы Россия прекратила свои военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, а также полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах», — добавили лидеры ЕС.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что поддерживает вступление Украины в ЕС.

Премьер Словакии Эдуард Хегер считает, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

Против выступают Германия и Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление воюющей Украины в Евросоюз.

● Процесс евроинтеграции пошел. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил после саммита лидеров стран Евросоюза в Версале, что они поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат». «Историческая ночь в Версале. После пяти часов бурных дискуссий лидеры ЕС сказали „да“ украинской евроинтеграции. Процесс начат. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает знать, что ему рады в ЕС», — написал он в Twitter.

● Надо сильнее. «Вчера состоялась очень важная встреча лидеров стран Евросоюза. Длинная и предметная. Мы знаем, что говорили на этой встрече. Все лидеры. Кто говорил, кто поддерживал, кто молчал, а кто старался, чтобы формулировки были все же недостаточными — для Украины, Европы и для нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто: надо сильнее. Это не то, что мы ждем», — заявил по поводу саммита ЕС Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии: «Для реализации, для конкретных процедур. Евросоюз должен сделать больше. Для Украины и для себя».

● Штаты дают миллиарды. Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона.

Сенаторы-республиканцы США требуют у администрации президента Джо Байдена изменить курс и разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 Украине для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

ЕС перечислил Украине первые 300 млн евро макрофинансовой помощи из общего пакета на 1,2 млрд евро.

В НАЭК Энергоатом заявили о готовности полностью от отказаться российского ядерного топлива и перейти на продукцию шведского завода американской компании Westinghouse.

● РФ ждет дефолт. Международный валютный фонд (МВФ) уже не считает, что дефолт в РФ — маловероятное событие. Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила, что рецессия в РФ будет глубокой. И чем больше будет продолжаться война, тем более продолжительным и значимым будет режим санкций и их влияние на экономику страны-агрессора. «МВФ больше не считает российский дефолт маловероятным событием. Я бы сказала категорически, что российская экономика переживает острое сокращение», — отметила Георгиева.

Во Всемирном банке тоже заявили, что Россия и Беларусь находятся на грани дефолта.

G7 еще раз ударит по росэкономике. Страны Большой семерки готовятся ввести новый пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. О каких ограничениях идет речь она не сообщила.

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги сразу 95 нефинансовых российских компаний.

И для финала:

● Люди с Нобелем — против людей с Путиным. 194 лауреата Нобелевской премии из разных стран осудили агрессию РФ против Украины. В своем письме они сравнили действия россиян под руководством Путина с нападением нацистской Германии на Польшу и Советский союз.

Марианна, одна из пациенток роддома в Мариуполе, который был разбомблен российскими оккупантами, вечером 10 марта родила девочку.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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