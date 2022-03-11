Путину светит Гаага, РФ — дефолт, а ЕС дает «зеленый свет» Украине 11 марта, 16:41 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 11 марта 2022 года (дневной выпуск)

● Зеленский уверен: достигнут стратегический перелом. Владимир Зеленский заявил, что Украина уже достигла стратегического перелома в войне с РФ. «Мы уже идем к нашей победе. Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом, который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат, который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад войны», — сказал он.

● Президент подчеркнул: невозможно сказать — сколько дней нам еще освобождать украинскую землю, но можно сказать — мы это сделаем.

● Более 12 тыс. оккупантов ушли в минус. Общие боевые потери врага с начала войны ориентировочно составили: личный состав — более 12 тыс. человек; танки — 353; боевые бронированные машины (ББМ) — 1165; артиллерийские системы — 125; реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 58; средства противовоздушной обороны (ПВО) — 31; самолеты — 57; вертолеты — 83.

● В Генштабе ВСУ показали фото устаревшей экипировки, в которою воюют российские оккупанты: «Вторая армия мира — бутафория. Экипировка „асвабадителей“. Они хотят, чтобы мы так жили?». На снимках можно увидеть одежду, советскую шапку-ушанку, тапочки, каски и противогазы.

● Враг все еще стремится в Киев. Российские оккупанты могут готовить новую наступательную операцию в ближайшие дни, сообщили в Минобороны Великобритании. Войска агрессора стремятся перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. «Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева», — пояснили в британском Минобороны. И добавили: наступлению мешают проблемы логистики и сильное сопротивление Украины.

● Продолжают с упорством баранов. Главными направлениями сосредоточения усилий российских оккупантов остаются Киев и Мариуполь. Как сообщили в Генштабе, также агрессор пытается продвинуться в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья. «На Донецком и Таврийском направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют», — подчеркнули в Генштабе.

● Обыкновенное бегство. В Сумской области полицейские совместно с представителями терробороны задержали 29 военнослужащих армии РФ. Тех заметили местные жители возле одного из сел и сообщили правоохранителям. Как объяснили русские дезертиры, они шли по карте на границу.

● «Освободители» кончились, везут каких-то «наемников». Лидер московского режима приказал своему министру обороны Сергею Шойгу помочь 16 тыс. наемников с Ближнего Востока добраться «в зону боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов. Об этом сообщила Медуза.

● На заседании совбеза РФ Шойгу заявил, что такое количество «добровольцев» выразили желание приехать в «ЛНР» и «ДНР» для участия в «освободительном движении». Путин же сказал, что страны Запада вопреки «всяким нормами международного права» сейчас занимаются отправкой «наемников» в Украину. Этим он и аргументировал приказ Шойгу.

● Ростовских зеков гонят на войну. При острой необходимости в пополнении личного состава подразделений ВС РФ и других незаконно созданных вооруженных группировок оккупанты привлекают уже и заключенных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ: «В Ростовской области в исправительных колониях идет работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию».

● В Херсонской области российские оккупанты пытаются создать систему «комендатур» для поддержания «порядка» во временно занятых населенных пунктах.

● Путин «продлил» войну до 20 марта? Авиационные власти РФ продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до утра 20 марта. Об этом сообщила росгазета Коммерсант.

● Воздушное пространство над южными регионами страны-агрессора было закрыто для гражданской авиации одновременно с началом войны против Украины — с 24 февраля. Первоначально эта мера планировалась до 2 марта, впоследствии запрет продлевался до 8 и 14 марта.

● Новое преступление оккупантов. После авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе оккупанты совершили очередное военное преступление — разрушили Оскольский психоневрологический интернат в Харьковской области. Об обстреле учреждения сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

● Из интерната, который находится в 40 км от осажденного Изюма, успели эвакуировать 73 человек. Во время прямого попадания российского снаряда в здании находились 330 человек: 50 из них малоподвижные, 10 — передвигаются на колясках. Количество пострадавших уточняется.

● Ранним утром враг ударил по Луцку, Франковску, Днепру. Количество жертв утреннего удара по аэродрому в Луцке возросло до четырех, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук. Он также отметил, что работа котельных, которые останавливали после авиаудара, уже восстановлена.

● Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в результате удара по аэропорту города никто не погиб, инфраструктура не повреждена.

● В Днепре удар пришелся на обувную фабрику, взрывной волной повредило жилые дома и детсад (1 погибший).

● Российские агрессоры нанесли ракетный удар по пгт Барышевка (Киевская область) в 60 км от столицы. Об этом в Telegram написал Алексей Кулеба, глава Киевской облгосадминистрации. В результате полностью поврежден 60-квартирный дом; четыре многоквартирных дома и 10 частных повреждены частично. «Предварительно жертв в результате удара нет. Информация уточняется», — добавил Кулеба.

● Российские оккупанты уничтожили стадион им. Юрия Гагарина и библиотеку в Чернигове.

● Представители ЕС заговорили о Гааге для Путина. РФ ведет обстрелы в Украине без разбора, а Путина может ждать суд в Гааге, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, обстрел Мариуполя является военным преступлением (в результате обстрела больницы и роддома там три человека погибли, 17 пострадали). «И речь идет не только об обстреле больницы. Россия не в состоянии взять города, украинское сопротивление очень сильно, поэтому она делает так, как делала в Сирии или Чечне — бомбит. Российская армия — это армия артиллерии. Поэтому она бомбит, бомбит без разбора, то больницу, то жилые дома», — сказал Боррель французскому телеканалу TF1.

● Отвечая на вопрос о возможности судить Путина в Международном уголовном суде (МКС) в Гааге, он сказал: «Есть такая возможность. И по тому, что мы видим, я думаю, что есть много причин для этого».

● Кремль готовит теракт на ЧАЭС. Лидер московского режима Путин приказал организовать теракт на захваченной россиянами Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны.

Несмотря на критическую ситуацию, сложившуюся на ЧАЭС (украинские спецы уже почти две недели работают там без смен и отдыха, на станции отключилась электроэнергия) РФ отказалась предоставить доступ к станции нашим ремонтникам, пустив туда лишь «белорусских специалистов», среди которых под видом атомщиков «заходят также российские диверсанты для организации теракта».

● В районе аэропорта Антонов в Гостомеле появились российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. «Существует вероятность, что они будут выдавать их за „диверсантов“, убитых в зоне ЧАЭС…», — пояснили в ГУР.

● Похоже, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины, считают в ГУР.

● ЕС дает «зеленый свет». Лидеры Евросоюза по итогам пятичасового саммита в Версале заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной.

О предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС в документе не упоминается. Но зато там есть такой пассаж: «28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Европейской комиссии представить свое мнение по этой заявке… В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании ее европейскому пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье».

● «Мы требуем, чтобы Россия прекратила свои военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, а также полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах», — добавили лидеры ЕС.

● 1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

● Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что поддерживает вступление Украины в ЕС.

● Премьер Словакии Эдуард Хегер считает, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в ЕС.

● Против выступают Германия и Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление воюющей Украины в Евросоюз.

● Процесс евроинтеграции пошел. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил после саммита лидеров стран Евросоюза в Версале, что они поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат». «Историческая ночь в Версале. После пяти часов бурных дискуссий лидеры ЕС сказали „да“ украинской евроинтеграции. Процесс начат. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает знать, что ему рады в ЕС», — написал он в Twitter.

● Надо сильнее. «Вчера состоялась очень важная встреча лидеров стран Евросоюза. Длинная и предметная. Мы знаем, что говорили на этой встрече. Все лидеры. Кто говорил, кто поддерживал, кто молчал, а кто старался, чтобы формулировки были все же недостаточными — для Украины, Европы и для нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто: надо сильнее. Это не то, что мы ждем», — заявил по поводу саммита ЕС Владимир Зеленский.

● Зеленский подчеркнул, что решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии: «Для реализации, для конкретных процедур. Евросоюз должен сделать больше. Для Украины и для себя».

● Штаты дают миллиарды. Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона.

● Сенаторы-республиканцы США требуют у администрации президента Джо Байдена изменить курс и разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 Украине для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

● ЕС перечислил Украине первые 300 млн евро макрофинансовой помощи из общего пакета на 1,2 млрд евро.

● В НАЭК Энергоатом заявили о готовности полностью от отказаться российского ядерного топлива и перейти на продукцию шведского завода американской компании Westinghouse.

● РФ ждет дефолт. Международный валютный фонд (МВФ) уже не считает, что дефолт в РФ — маловероятное событие. Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила, что рецессия в РФ будет глубокой. И чем больше будет продолжаться война, тем более продолжительным и значимым будет режим санкций и их влияние на экономику страны-агрессора. «МВФ больше не считает российский дефолт маловероятным событием. Я бы сказала категорически, что российская экономика переживает острое сокращение», — отметила Георгиева.

● Во Всемирном банке тоже заявили, что Россия и Беларусь находятся на грани дефолта.

● G7 еще раз ударит по росэкономике. Страны Большой семерки готовятся ввести новый пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. О каких ограничениях идет речь она не сообщила.

● Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги сразу 95 нефинансовых российских компаний.

И для финала:

● Люди с Нобелем — против людей с Путиным. 194 лауреата Нобелевской премии из разных стран осудили агрессию РФ против Украины. В своем письме они сравнили действия россиян под руководством Путина с нападением нацистской Германии на Польшу и Советский союз.

● Марианна, одна из пациенток роддома в Мариуполе, который был разбомблен российскими оккупантами, вечером 10 марта родила девочку.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.