Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Кремль в ловушке. В чем недавно признался Путин

3 апреля, 20:13
Эксклюзив NV
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Путин редко признаёт это публично, однако недавно он заявил правительственным чиновникам в Москве, что санкции могут оказать «негативное влияние на российскую экономику» (Фото:REUTERS)

Путин редко признаёт это публично, однако недавно он заявил правительственным чиновникам в Москве, что санкции могут оказать «негативное влияние на российскую экономику» (Фото:REUTERS)

Россия входит в затяжной кризис, страдая от западных санкций и попадая во все большую зависимость от Китая

Президент РФ Владимир Путин редко признаёт это публично, однако недавно он заявил правительственным чиновникам в Москве, что санкции, введенные в связи с вторжением в Украину, действительно могут оказать «негативное влияние на российскую экономику».

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Предупреждение резко контрастирует с обычными оптимистичными опровержениями Путина и намекает на мрачные экономические перспективы России на фоне «идеального шторма» растущей международной изоляции, роста расходов и падения доходов.

Теги:   Владимир Путин Санкции против России Экономика РФ Война России против Украины

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