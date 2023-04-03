Кремль в ловушке. В чем недавно признался Путин 3 апреля, 20:13 Эксклюзив NV Путин редко признаёт это публично, однако недавно он заявил правительственным чиновникам в Москве, что санкции могут оказать «негативное влияние на российскую экономику» (Фото:REUTERS)

Россия входит в затяжной кризис, страдая от западных санкций и попадая во все большую зависимость от Китая

Президент РФ Владимир Путин редко признаёт это публично, однако недавно он заявил правительственным чиновникам в Москве, что санкции, введенные в связи с вторжением в Украину, действительно могут оказать «негативное влияние на российскую экономику».

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Предупреждение резко контрастирует с обычными оптимистичными опровержениями Путина и намекает на мрачные экономические перспективы России на фоне «идеального шторма» растущей международной изоляции, роста расходов и падения доходов.