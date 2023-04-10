Самое мрачное заявление России. Что вскрывает последняя концепция Путина 10 апреля, 21:40 NV Премиум

Это первое систематическое политическое заявление России с тех пор, как она вторглась в Украину в феврале 2022 года

Первое серьезное политическое заявление Москвы после начала войны с Украиной — это странная, кажущаяся застрявшей в прошлом попытка противостоять «гегемонистским амбициям» Запада, и в особенности Соединенных Штатов.

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31 марта Россия опубликовала свою последнюю внешнеполитическую концепцию, в которой изложила официальное видение современного мира, а также основные интересы, цели и способы их достижения. Это шестое и самое мрачное подобное заявление России после опубликованных в 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 годах.

Документ из 9000 слов может вызвать скептицизм. Это коллективный продукт в персоналистической автократии. Документ поддерживает принципы международного права, прав человека и мира, которые Россия грубо нарушила. Его явно писали с учетом его пропагандистской ценности. В самом деле, в этой версии концепции впервые упоминаются такие пропагандистские термины, как «русофобия», «неонацизм» и «коллективный Запад».

Но эта концепция важна. Это первое систематическое политическое заявление России с тех пор, как она вторглась в Украину в феврале 2022 года. В нем систематизирована развивающаяся реакция России на неблагоприятные изменения в ее международной позиции, вызванные вторжением.