Пока Москва откровенно лжет. Кто и как продолжает подыгрывать Путину 30 сентября, 16:27

Миллионы людей по всему миру столкнулись с вводящими в заблуждение сообщениями из надежных источников новостей, которые лишь усиливали российскую дезинформацию

По данным Кремля, миллионы украинских мирных жителей, на долгих семь месяцев оказавшихся в жестокой российской оккупации, только что подавляющим большинством голосов проголосовали за то, чтобы присоединиться к своим угнетателям. Это заявление самоочевидно абсурдно и гротескно, но это не помешало многочисленным международным СМИ освещать фальшивые референдумы в России, опираясь на факты, что могло придать видимость легитимности продолжающейся империалистической агрессивной войне Владимира Путина.

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«Більше ніж 96% заявили, що виступають за приєднання до Росії за результатами першого голосування в окупованих регіонах України», — заявило агентство Reuters у твіті, де некритично процитовані вкрай малоймовірні результати московського референдуму. Агентство Reuters також опублікувало такий же неточний звіт новин під заголовком " Переважна більшість висловилася за приєднання до Росії за результатами першого голосування в окупованих регіонах України". Тим часом, Financial Times надрукувала статтю під небезпечно марним заголовком: «Референдуми, проведені Росією на окупованій Україні, припускають анексію».

В международной прессе также возникла значительная путаница по поводу того, кто именно стоял за этими фальшивыми голосами. Старейшее в мире информационное агентство Agence France-Presse (AFP) назвало российские оккупационные администрации в Украине «промосковскими властями», а немецкое DW ссылалось на «сепаратистов в Украине». Такая терминология подразумевает локальный конфликт и снимает с России ответственность за то, что остается самым недвусмысленным актом международной агрессии в Европе со времен Гитлера и Сталина.

Более восьми лет дезинформация являлась ядром атаки России на Украину

Неудивительно, что это тревожное освещение российских фиктивных референдумов вызвало негативную реакцию в Сети. Некоторые злостные нарушители удалили рассматриваемые сообщения и отредактировали заголовки, чтобы более точно отразить реальность ситуации. Однако ущерб уже был нанесен. Миллионы людей по всему миру столкнулись с вводящими в заблуждение сообщениями из надежных источников новостей, которые лишь усиливали российскую дезинформацию и придавали фальшивым бюллетеням Путина достоверность, которой они не заслуживали.

Это не новая проблема. С самого начала нападения России на Украину весной 2014 года и до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Москва последовательно стремилась замаскировать свою причастность, изображая разворачивающиеся боевые действия как борьбу между украинскими властями и доморощенными сепаратистскими движениями. Международные СМИ часто служили бесценными, хотя и невольными сообщниками в этих усилиях, и многие из самых известных мировых СМИ предпочитали беспристрастность, а не достоверность в освещении конфликта.

На практике это обычно означало придание равного веса отрицаниям со стороны России, несмотря на неопровержимые доказательства того, что Москва просто лгала. Например, никто всерьез не подвергал сомнению тот факт, что «зеленые человечки», захватившие Крым в начале 2014 года, на самом деле были российскими солдатами, но большинство средств массовой информации, освещавших вооруженный захват, прямо не говорили об этом. Точно так же, хотя последующая военная интервенция России на востоке Украины широко признавалась самым худшим секретом в мире, международные новостные сообщения часто представляли последовавший за этим конфликт в двусмысленных выражениях, что свидетельствовало о том, что степень участия России действительно вызывала сомнения.

Обеспечение благоприятного для Кремля освещения со стороны международных корреспондентов уже давно является ключевой целью российской стратегии дезинформации. В интервью в октябре 2021 года российский депутат Александр Бородай рассказал об усилиях Москвы по манипулированию международными СМИ. Бородай не обычный российский парламентарий. Прежде чем войти в Думу на парламентских выборах в России в сентябре 2021 года в качестве представителя партии Владимира Путина «Единая Россия», Бородай был наиболее известен тем, что летом 2014 года занимал пост премьер-министра так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР), созданной Кремлем сепаратистской республики на востоке Украины.

На вопрос, почему он так резко покинул свой пост в Донецке в августе 2014 года, Бородай объяснил, что его уход был сочтен необходимым, чтобы ввести в заблуждение международные СМИ относительно роли России в войне. «В то время руководство Донецкой народной республики представляло собой странное зрелище, — вспоминал он. — Я из Москвы. Мой первый заместитель был из Москвы. Силовые министерства все контролировали москвичи, министр обороны Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) тоже был из Москвы. Это было слишком откровенно с точки зрения пропаганды. Пропагандистской проблемы с внутренней аудиторией в России не было, но ситуация в международном информационном пространстве была в этом плане сложнее. Было ясно, что необходимо будет выявить новых лидеров из числа местного (украинского) населения».

Мировые СМИ значительно продвинулись вперед с 2014 года и первых дней нападения России на Украину. Действительно, шок от полномасштабного вторжения в этом году внес столь необходимую ясность в освещение конфликта и привел к резкому сокращению числа СМИ, готовых беспрекословно цитировать Кремль как заслуживающий доверия источник. Также важно признать, что большая часть репортажей, поступающих из Украины с февраля, была действительно мирового класса, а смелые журналисты доносили неприкрашенную реальность войны до международной аудитории, часто с большим личным риском. К сожалению, несколько корреспондентов погибли при исполнении служебных обязанностей.

Хотя смелость и профессионализм отдельных журналистов, ведущих репортажи из Украины, не вызывают сомнений, специфическое изображение недавних фальшивых референдумов в России многими международными СМИ напоминает о том, что серьезные проблемы действительно остаются. Совершенно очевидно, что использование языка демократии при сообщении о голосовании, проведенном под дулом пистолета, столь же непристойно, как и предполагать, что люди, находящиеся в условиях военной оккупации, могут свободно выражать свое мнение. Ошибки такого масштаба отражают продолжающиеся успехи русских в попытках скрыть истинный характер войны.

Более восьми лет дезинформация являлась ядром атаки России на Украину. Путин солгал о российских солдатах в Крыму и на востоке Украины; он солгал о подготовке к полномасштабному вторжению; и он солгал о планах аннексии украинской территории. В действительности же теперь до боли ясно, что Россия ведет старомодную войну имперской экспансии и намерена полностью уничтожить украинскую государственность. Международные СМИ, которые не оспаривают российские нарративы, рискуют стать непреднамеренными соучастниками этой преступной программы.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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