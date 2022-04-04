Самая большая ошибка Путина. Почему он недооценил Украину 4 апреля, 17:56 Цей матеріал також доступний українською

Вторжение в феврале 2022 года — это последняя и, безусловно, самая серьезная ошибка, вызванная отравленными заблуждениями Путина об Украине. Почему он решился на это?

По мере того как исторические масштабы российских потерь в Украине становятся все более очевидными, разгораются дискуссии о том, как вообще Путин мог зайти так далеко и решиться на это вторжение. Одна из распространенных версий заключается в том, что Москва совершенно неверно оценила настроения украинцев и фатально недооценила способность страны защитить себя.

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Это весьма правдоподобное объяснение. На протяжении многих лет было очевидно, что Кремль презирает Украину и не имеет даже элементарного понимания современных украинских реалий. Это невежество, подпитываемое имперским высокомерием, проложило путь к одной из величайших военных катастроф современности.

Украинские национальные корни можно проследить более чем на тысячу лет, но Владимир Путин вообще отказывается признать, что Украина является нацией. Вместо этого он отказывает ей в истории, языке, культуре и религиозных традициях, публично настаивая на том, что украинцы на самом деле русские. Поскольку он не признает право Украины на существование, все его представление о стране безнадежно искажено.

Такое мышление отнюдь не ограничивается нынешним лидером России. Напротив, отрицание украинской государственности и идентичности глубоко укоренилось в современном российском обществе, отражая империалистические инстинкты, которые не позволяют многим россиянам воспринимать Украину иначе как составную часть национального нарратива своей страны.

За десятилетия встреч в Москве я привык к покровительственным ответам русских, которые обязательно звучали каждый раз, когда поднималась тема Украины. Русские обычно смотрят на украинцев свысока и считают их младшими братьями и сестрами, неспособными управлять своими делами. В то время как некоторые отдельные россияне могут относиться к Украине с симпатией, относительно немногие считают своего соседа достойным уважения со стороны другого суверенного государства.

Работая на постсоветском пространстве в начале 2000-х, я узнал, что посольство России в Киеве не назначало никого для мониторинга украинских СМИ. Что касается российских дипломатов, то внутриукраинские дебаты и национальные дела были для них слишком местечковыми, чтобы стоило за ними следить. Именно такое презрительное мышление способствовало сегодняшним военным просчетам.

Большинство россиян не скрывают своего неуважения к украинской культуре

Также поразительно не хватает экспертов по Украине в самой России. Последние восемь лет кремлевское телевидение было полностью зациклено на украинском, но так и не представило публике ни одного авторитетного эксперта по Украине. Это отражает распространенное мнение, что украинцы на самом деле просто русские и поэтому могут быть поняты и проанализированы без каких-либо специальных знаний.

Точно так же большинство россиян не скрывают своего неуважения к украинской культуре. Украинские литературные деятели, такие как Николай Гоголь, которые перешли на русский язык во время своей карьеры, считаются перешедшими на более высокий культурный уровень, в то время как к украиноязычным авторам относятся с нескрываемой насмешкой. Я слышал, как высокообразованные москвичи пренебрежительно называли слабого литератора настоящим «письменником», что по-украински означает «писатель».

Русские проявляют особенно ядовитое презрение к украинской истории, которая многими воспринимается как прямая угроза самоощущению России. Неудивительно, что украинские национальные герои, такие как казачий гетман Иван Мазепа, демонизируются как предатели и враги за их попытки поддержать создание отдельного украинского государства.

Сам Путин, безусловно, самый видный и плодовитый «отрицатель» украинской истории. Когда весной 2014 года Россия впервые попыталась разделить Украину, организовав прокремлевские восстания на юге и востоке страны, Путин назвал целевые регионы «Новороссией» или «Новой Россией», возродив полузабытое административное обозначение царской эпохи, которое подчеркнуло имперские претензии России на большую часть Украины.

Летом 2021 года Путин пошел еще дальше и опубликовал хаотичное эссе на 5000 слов под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». В этом замечательном свидетельстве личной одержимости Путина Украиной он отверг идеи отдельной украинской идентичности и открыто поставил под сомнение историческую легитимность страны, утверждая, что Украина может существовать только как российская вотчина.

Настойчивое изображение Путиным Украины как неделимой части России заставило его закрыть глаза на многие поразительные культурные различия между двумя странами. В частности, он не мог осознать стремления Украины к свободе или готовности украинцев бороться за свои демократические права. В результате он попал в ловушку собственных предубеждений и убедил себя, что Оранжевая революция 2004 года в Украине и революция Евромайдана 2014 года были антироссийскими переворотами, организованными иностранными державами.

В конспирологическом мировоззрении Путина все крупные события организуются сверху, и никакое массовое движение невозможно без вмешательства зловещих теневых сил. Это помешало ему понять грозный дух добровольческого движения и гражданской активности, которые мобилизовали украинцев во время двух постсоветских революций в стране. В результате он, кажется, был искренне застигнут врасплох месяц назад, когда его силы вторжения столкнулись с общенациональной волной народного сопротивления, что было бы невозможно в политически пассивном обществе, таком как современная Россия.

Возможно, самым примечательным аспектом пренебрежительного отношения Путина к Украине является его отказ учиться на прошлых ошибках. Его высокомерие в 2004 году, когда он посетил Киев и прочитал лекцию украинцам накануне президентских выборов в их стране, только помогло разжечь Оранжевую революцию. Десять лет спустя его настойчивые заявления о том, что украинцы и русские — «один народ», привели к неудавшемуся разделению 2014 года и восьми годам гибридной войны, ввергнувшей весь мир в новую холодную войну.

Вторжение в феврале 2022 года — это последняя и, безусловно, самая серьезная ошибка, вызванная отравленными заблуждениями Путина об Украине. Похоже, он искренне верил, что вооружённые силы страны капитулируют и сдадутся, и в то же время ожидал, что простые украинцы встретят его солдат тортами и цветами. Вместо этого его преступные действия унесли жизни тысяч людей и спровоцировали крупнейший европейский конфликт со времен Второй мировой войны, превратив Россию в глобального изгоя. Презрение Путина к Украине долгое время было его самой большой геополитической слабостью. Теперь это привело его страну к катастрофе.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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