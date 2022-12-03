Пригожин и Суровикин поклялись сделать это. Как планирует войну Путин 3 декабря, 07:13 Эксклюзив НВ

За эту неделю кое-что произошло

Воздушное/ракетное оружие

Израсходовав более 200 баллистических и крылатых ракет и «барражирующих боеприпасов» за предыдущие две недели, в последнюю неделю ноября дуэт Путин-Суровикин значительно замедлил наступление на украинскую инфраструктуру.

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На 28 ноября ожидался крупный воздушный удар (предположительно с применением до 200 крылатых ракет). Разведывательные спутники США и союзников отслеживали соответствующую активность на авиабазе города Энгельс: место главного базирования российских туполевых — Ту- 95 и бомбардировщиков Ту-160. Конечно, это вызвало немалое беспокойство не только в Киеве, но и в других местах Украины: ведь предыдущие удары нанесли огромный ущерб, полностью разрушив не менее четверти украинской энергосистемы и нанеся половине ее серьезные повреждения.

Нет сомнения — и, хотя я уверен, что многие украинцы такое мнение не разделяют (те, кто еще сидит без электричества), — украинские службы отреагировали с поразительной энергией и мастерством. На Западе многие аналитики были удивлены тем, как быстро украинцы восстанавливали повреждения в энергосистеме. Настолько, что многие «заинтересованные наблюдатели» здесь, на Западе, тем временем догадываются, что в советские времена энергосистема строилась с большим запасом прочности.

Я мало что знаю об этой энергосистеме, но не сомневаюсь: восстановление и подключение электросетей в стране размером с Украину — непростая задача. Со всеми повреждениями все становится только сложнее — потому что, как сообщается, русские в первую очередь нацеливались на трансформаторы и распределительные центры. С их точки зрения, это была относительно хорошая идея: пытаться поразить АЭС и ТЭС сложнее и требует точности, которой у них нет, плюс — в случае с АЭС — можно легко иметь крайне негативные последствия (намек вы поняли). А вот вывести из строя линии электропередач и трансформаторы немного проще. И на их ремонт могут уйти недели и месяцы.

Тем не менее украинцы справляются со сложнейшим ремонтом. Я предполагаю, что некоторые из этих «возможностей восстановления» связаны с тем, что их службы тем временем научились (как сообщалось за последние 2−3 недели) отключать открытые части системы, как только звучит тревога — уже до удара. Более того, с момента обретения Украиной независимости большая часть сети была настолько модифицирована, что русские испытывают серьезные проблемы при попытке ее использования (в недавно оккупированных частях Украины). Например, они оказались совершенно не в состоянии подключить к своей сети ЗАЭС в Энергодаре.

28 ноября между 15.00 и 17.00 по местному времени украинцы заявили, что сбили российские Су-24 и Су-25 в районе между Бахмутом и Лисичанском. Эти два самолета, вероятно, участвовали в поддержке атак на Белогоровку (та, что на Северском Донце) и южнее Бахмута (подробности см. ниже).

29 ноября только в районе Бахмута ВКС нанесли около 50 авиаударов по позициям ЗСУ. А ВВС Украины ответили 17 авиаударами — в основном по российской артиллерии.

Из рубрики «Надо что-то делать»

Конечно, одни скажут «ну это легко — вот ЕС и НАТО находятся в процессе поставки до 120 тыс., если не 130 тыс. генераторов», в том числе несколько (шести, если не мне память не изменяет) очень мощных.

Этот чертов сарказм, который во мне сидит, не может не подметить — опять этот «типичный Запад» с его классической политикой «Решаем проблемы по мере их поступления».

Почему так?

Доставка всех этих генераторов в Украину — здорово, и это, безусловно, приветствуется. Нет сомнений, что в краткосрочной перспективе это очень поможет. Но это не предотвращает новые российские удары: это может сделать только усиленная ПВО.

Более того, уважаемый налогоплательщик: имейте в виду, что кто-то должен платить за все эти генераторы, а это, в свою очередь, также означает, что кто-то хорошо наживается на продаже их нашим правительствам, чтобы они могли переправить их в Украину…

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