20 лет «Норд—Оста». Что уже тогда стало понятно о Путине 26 октября, 18:13

При штурме театра 40 чеченцев не убили ни одного человека, а российский спецназ убил 125 заложников

26 октября состоялась одна из самых позорных и скандальных антитеррористических операций в истории, где многочисленные террористы во время штурма не убили и даже не ранили ни одного заложника и ни одного человека вообще, но российский спецназ безжалостно убил 125 заложников и всех 40 чеченцев. Подобных примеров в мировой истории нет, а по числу жертв это одна из самых кровавых спецопераций.

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Обстоятельства трагедии шокируют, даже если читать официальные данные российской прокуратуры.

23 октября 40 чеченцев, включая 20 женщин, под командованием Мовсара Бараева захватили театральный центр на Дубровке в Москве. Путин проводил в это время операцию в Ичкерии, то есть так же, как в Украине российские войска бомбили и убивали всех подряд, и люди были в отчаянии. Бараев потребовал прекратить убийства в Ичкерии и вывести российские войска.

Бараев взял в заложники 900 человек, в зале было установлено три бомбы, изготовленные из 152 мм снарядов, женщины получили заряды взрывчатки и пояса шахидов для самоподрыва, и сели среди заложников. Бойцы Бараева имели 18 автоматов и 20 пистолетов, более 100 ручных гранат, и контролировали подходы к зданию.

В 2018 году Путин признался, что он отдал приказ штурмовать, никаких переговоров российские власти вести не собирались.

Путин показал, что люди для него это ничто

За два дня чеченцы застрелили двух заложников, и еще трех человек, которые проникли в здание. Всего от рук чеченцев 24−25 октября, таки образом, погибло 5 человек. А 26-го начался штурм.

В 5.10 26 октября российский спецназ начал закачивать через вентиляцию нервно-паралитический газ, в 5.30 начался штурм.

Тут же выяснилось, что штурм был бездарно спланирован.

Зал был большой, в здании был сквозняк, газ не мог его сразу заполнить, и чеченцы сразу заметили угрозу, внезапности не было. Газ не подействовал сразу, и в ряде помещений, где были автоматчики и сам Бараев, газ вообще не поступил. Поэтому при штурме возникла короткая перестрелка на входе в центр. Долгого боя быть не могло, у Бараева не было ни гранатометов, ни даже запаса патронов.

И вдруг оказалось, что чеченские террористы… отказались убивать.

Бараев и его люди погибли все до одного, но ни один из них не сделал при штурме ни одного выстрела в заложников, не взорвали ни одну бомбу и ни одну гранату!

Согласно российской экспертизе, все погибшие при штурме погибли в результате отравления газом!

Оказывается, российские спецслужбы не уделили никакого внимания спасению заложников. Не были подтянуты скорые помощи, не выдан антидот для реанимации отравленных, врачам ничего не сказали про газ и отравление, не организовали эвакуацию и не объяснили, как надо спасать отравившихся людей. В результате многие заложники погибли уже в результате неумелых действий спасателей.

Ещё хуже то, что большинство выживших на всю жизнь получили хронические заболевания вследствие отравления газом.

Российские власти и медиа никак не комментировали тот факт, что чеченцы предпочли погибнуть, но не совершили массовое убийство, для которого все было готово. Ведь это означало, что у террористов были принципы и идеалы, ради которых они пошли на смерть.

Путин показал, что люди для него это ничто, что он готов убивать своих так же, как и противника, лишь бы добиться своих политических целей. Ичкерия была разгромлена после героической борьбы, на руинах была построена феодальная диктатура. И спустя 20 лет Путин пытается также уничтожить всю Украину.

Текст опубликован с разрешения автора

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