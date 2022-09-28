У россиян снова проблемы. Что происходит на передовой 28 сентября, 20:13

Обзор «на скорую руку», полностью посвященный событиям в самой юго-восточной точке Харьковской области

Чтобы помочь мне сэкономить немного времени, я нарисовал карту основных событий в этой области за последние несколько дней.

Извините за отсутствие подробностей, но пришлось «уменьшить масштаб», потому что это поле битвы уж очень большое. С севера на юг и «по сути»:

Видео дня

Фото: medium.com/@x_TomCooper_x

1. ВСУ пробили два своих плацдарма в районе Купянска. Тот, что на севере, напротив Двуречного, еще сравнительно небольшой, и им понадобилось несколько дней, чтобы освободить и обезопасить Таволжанку и Хижняковку, а пока они наступают на Лиман Первый и Ольшану.

2. Главный плацдарм — плацдарм на восточной стороне Купянска — был значительно расширен за последние два дня, украинцы захватили Сеньково на севере, Петропавловку на востоке и весь Купянск-Узловой на юге.

Можно ожидать, что в ближайшие дни эти два плацдарма станут одним (если это уже не так), и тогда для российской 20-й общевойсковой армии настанут еще более худшие времена.

3. Путин приказал всем Вооруженным силам России (ВС РФ), его ЧВК и сепаратистам «ни шагу назад» и бросает в бой все войска, которые только сможет собрать. Особенно в восточном Харькове, чуть меньше в районе Бахмута. За последнюю неделю можно выделить две основные «группы войск», которые находились в процессе восстановления с помощью резервистов, а затем устремились в Украину: 3-я мотострелковая дивизия (МСД) в Белгороде и 20-я гвардейская мотострелковая дивизия (ГМСД) в Ростове-на-Дону.

С ожидаемыми результатами. Возможно, «лучшим примером» (или «худшим» с точки зрения россиян) было то, что произошло с 237-м танковым полком (ТР) 3-й МСД. При этом одна из его батальонных тактических групп была перестроена за счет мобилизованных резервистов, прошедших менее 24 часов «переподготовки». Что хотите, но даже вера в христианство не могла им помочь: неудивительно, что БТГ с легкостью разнесли вдребезги, потеряв десятки машин и большую часть живой силы (именно это столкновение и заставило тогда украинцев задуматься, почему русские вообще пытаются, 2−3 дня назад). Насколько я знаю, ВСУ по состоянию на вчерашний день все еще были заняты сбором всего того, что они оставили: неудивительно, что есть люди, которые говорят, что ВС РФ никто не боится больше, чем русские резервисты.

Путин приказал всем своим силам « ни шагу назад»

4. Между тем дня три назад появились первые сообщения о том, что эшелоны с резервистами, спешно организованными в БТГ 20-й гмсд, спешно перебрасываются из Волгограда в Ростов. Я ожидал, что вчера они пройдут Луганск, а сегодня дойдут до района Сватово, но… Потом пришло сообщение о том, что украинцы HIMARS-ируют один из рассматриваемых поездов, так как он вот-вот должен был добраться до Луганска. И теперь все, что можно услышать, это «много 200-х» (российский радиокод для «убитых в бою»). Подумайте, может пройти еще несколько дней, прежде чем… то, что осталось от 20-й гмсд, доберется до поля боя. Если вообще доберётся…

И дальше на юг и запад…

5. В то время как украинская 25-я ВДД (которая, по сути, является механизированным соединением, как и все российские войска ВДВ) делает то, что такие соединения умеют делать лучше всего (т.е. «бродят по тылам противника где-то между Боровой и Сватово, сея хаос по мере продвижения»), дополнительные войска ВСУ продвинулись из Песков-Радьковских на север и, как сообщается, уже освободили несколько первых сел. Ходят слухи о прорыве украинцев в Луганск где-то в районе Залиманско-Краснореченского, но подтверждений этому пока не нашел (и не слышал).

6. Два дня назад ВСУ, спеша принять участие в путинском «референдуме» в Луганске, освободили Новое. Тогда россияне заявили, что контратаковали и вернули село (кажется, больше никому не дадут повеселиться, тс-тс). Тем временем, по данным народной разведки, украинцы ушли в свой северный тыл и находятся «где-то между Ивановкой и Колодезем. Они должны были освободить и Зеленую Долину (подтверждений этому пока не видел (слишком мало времени), а потом Редкодуб, севернее Лимана (что, между тем, подтверждается и привело к захвату брошенных — но целых — Т-72).

7. Дробышево, кажется, все еще находится в руках русских, но («по крайней мере») де-факто окружено. Во всяком случае, нет конца жалобам русских на то, что ВСУ ездит туда-сюда между этой деревней и Лиманом.

8. Лиман все еще находится под контролем россиян, но утром 27 сентября, по слухам, украинцы прорвали линию фронта русских где-то между этим городом и Ямполем, или между Заречным-Торцом и дальше на восток (?) — дойдя до дороги на Кременную. Пока не нашел времени на поиск доказательств, но не сомневаюсь, что как минимум украинский спецназ бродит по этой дороге — уже сутки.

Внимание: все это время украинский спецназ рыщет по российскому тылу — особенно ночью — на всем участке от Купянска до Кременной (как минимум): ставит мины, устраивает засады на колонны, захватывает того или иного российского солдата (что всегда полезно для разведки) — а затем исчезает до того, как противник сообразит, что происходит. Таким образом, ситуация не только «подвижная», но и, с российской точки зрения, «крайне неопределенная», а защита некоторых мест разрушается «внезапно».

Так или иначе, учитывая все это, у всей группировки российских войск в районе Лимана — однозначно — большие проблемы. Я до сих пор не уверен, кто именно там командует: южная сторона должна находиться под контролем 1-го армейского корпуса (ВСРФ контролируется сепаратистами), а северная сторона? Судя по всему, это комбинация войск 1-й гвардейской танковой армии, 2-й гвардейской общевойсковой армии, 41-й общевойсковой армии и тех резервистов, которых Путин смог привести туда к настоящему времени. Скорее всего, это просто не имеет значения: у власти не кто-то из местных командующих армией, а, как обычно, Путин. И, благодаря его микроменеджменту и частым сбоям в российской боевой цепочке, даже Южный ОСК не может сейчас сказать, куда направить войска и куда припасы… (Южный ОСК = Южный ВО ВСРФ; теоретически, высший военный орган России в Украине) что, положа руку на сердце, очень неплохо.

Все это говорит о том, что погода — это растущая проблема. Идет дождь и почва мягкая. «Генерал Грязь» берет управление на себя, и обе стороны испытывают растущую проблему с передвижением их техники по бездорожью.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

