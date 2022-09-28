У россиян снова проблемы. Что происходит на передовой
Обзор «на скорую руку», полностью посвященный событиям в самой юго-восточной точке Харьковской области
Чтобы помочь мне сэкономить немного времени, я нарисовал карту основных событий в этой области за последние несколько дней.
Извините за отсутствие подробностей, но пришлось «уменьшить масштаб», потому что это поле битвы уж очень большое. С севера на юг и «по сути»:
1. ВСУ пробили два своих плацдарма в районе Купянска. Тот, что на севере, напротив Двуречного, еще сравнительно небольшой, и им понадобилось несколько дней, чтобы освободить и обезопасить Таволжанку и Хижняковку, а пока они наступают на Лиман Первый и Ольшану.
2. Главный плацдарм — плацдарм на восточной стороне Купянска — был значительно расширен за последние два дня, украинцы захватили Сеньково на севере, Петропавловку на востоке и весь Купянск-Узловой на юге.
Можно ожидать, что в ближайшие дни эти два плацдарма станут одним (если это уже не так), и тогда для российской 20-й общевойсковой армии настанут еще более худшие времена.
3. Путин приказал всем Вооруженным силам России (ВС РФ), его ЧВК и сепаратистам «ни шагу назад» и бросает в бой все войска, которые только сможет собрать. Особенно в восточном Харькове, чуть меньше в районе Бахмута. За последнюю неделю можно выделить две основные «группы войск», которые находились в процессе восстановления с помощью резервистов, а затем устремились в Украину: 3-я мотострелковая дивизия (МСД) в Белгороде и 20-я гвардейская мотострелковая дивизия (ГМСД) в Ростове-на-Дону.
С ожидаемыми результатами. Возможно, «лучшим примером» (или «худшим» с точки зрения россиян) было то, что произошло с 237-м танковым полком (ТР) 3-й МСД. При этом одна из его батальонных тактических групп была перестроена за счет мобилизованных резервистов, прошедших менее 24 часов «переподготовки». Что хотите, но даже вера в христианство не могла им помочь: неудивительно, что БТГ с легкостью разнесли вдребезги, потеряв десятки машин и большую часть живой силы (именно это столкновение и заставило тогда украинцев задуматься, почему русские вообще пытаются, 2−3 дня назад). Насколько я знаю, ВСУ по состоянию на вчерашний день все еще были заняты сбором всего того, что они оставили: неудивительно, что есть люди, которые говорят, что ВС РФ никто не боится больше, чем русские резервисты.
Путин приказал всем своим силам «ни шагу назад»
4. Между тем дня три назад появились первые сообщения о том, что эшелоны с резервистами, спешно организованными в БТГ 20-й гмсд, спешно перебрасываются из Волгограда в Ростов. Я ожидал, что вчера они пройдут Луганск, а сегодня дойдут до района Сватово, но… Потом пришло сообщение о том, что украинцы HIMARS-ируют один из рассматриваемых поездов, так как он вот-вот должен был добраться до Луганска. И теперь все, что можно услышать, это «много 200-х» (российский радиокод для «убитых в бою»). Подумайте, может пройти еще несколько дней, прежде чем… то, что осталось от 20-й гмсд, доберется до поля боя. Если вообще доберётся…
И дальше на юг и запад…
5. В то время как украинская 25-я ВДД (которая, по сути, является механизированным соединением, как и все российские войска ВДВ) делает то, что такие соединения умеют делать лучше всего (т.е. «бродят по тылам противника где-то между Боровой и Сватово, сея хаос по мере продвижения»), дополнительные войска ВСУ продвинулись из Песков-Радьковских на север и, как сообщается, уже освободили несколько первых сел. Ходят слухи о прорыве украинцев в Луганск где-то в районе Залиманско-Краснореченского, но подтверждений этому пока не нашел (и не слышал).
6. Два дня назад ВСУ, спеша принять участие в путинском «референдуме» в Луганске, освободили Новое. Тогда россияне заявили, что контратаковали и вернули село (кажется, больше никому не дадут повеселиться, тс-тс). Тем временем, по данным народной разведки, украинцы ушли в свой северный тыл и находятся «где-то между Ивановкой и Колодезем. Они должны были освободить и Зеленую Долину (подтверждений этому пока не видел (слишком мало времени), а потом Редкодуб, севернее Лимана (что, между тем, подтверждается и привело к захвату брошенных — но целых — Т-72).
7. Дробышево, кажется, все еще находится в руках русских, но («по крайней мере») де-факто окружено. Во всяком случае, нет конца жалобам русских на то, что ВСУ ездит туда-сюда между этой деревней и Лиманом.
8. Лиман все еще находится под контролем россиян, но утром 27 сентября, по слухам, украинцы прорвали линию фронта русских где-то между этим городом и Ямполем, или между Заречным-Торцом и дальше на восток (?) — дойдя до дороги на Кременную. Пока не нашел времени на поиск доказательств, но не сомневаюсь, что как минимум украинский спецназ бродит по этой дороге — уже сутки.
Внимание: все это время украинский спецназ рыщет по российскому тылу — особенно ночью — на всем участке от Купянска до Кременной (как минимум): ставит мины, устраивает засады на колонны, захватывает того или иного российского солдата (что всегда полезно для разведки) — а затем исчезает до того, как противник сообразит, что происходит. Таким образом, ситуация не только «подвижная», но и, с российской точки зрения, «крайне неопределенная», а защита некоторых мест разрушается «внезапно».
Так или иначе, учитывая все это, у всей группировки российских войск в районе Лимана — однозначно — большие проблемы. Я до сих пор не уверен, кто именно там командует: южная сторона должна находиться под контролем 1-го армейского корпуса (ВСРФ контролируется сепаратистами), а северная сторона? Судя по всему, это комбинация войск 1-й гвардейской танковой армии, 2-й гвардейской общевойсковой армии, 41-й общевойсковой армии и тех резервистов, которых Путин смог привести туда к настоящему времени. Скорее всего, это просто не имеет значения: у власти не кто-то из местных командующих армией, а, как обычно, Путин. И, благодаря его микроменеджменту и частым сбоям в российской боевой цепочке, даже Южный ОСК не может сейчас сказать, куда направить войска и куда припасы… (Южный ОСК = Южный ВО ВСРФ; теоретически, высший военный орган России в Украине) что, положа руку на сердце, очень неплохо.
Все это говорит о том, что погода — это растущая проблема. Идет дождь и почва мягкая. «Генерал Грязь» берет управление на себя, и обе стороны испытывают растущую проблему с передвижением их техники по бездорожью.
Перевод НВ
Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com
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