Ядерный ультиматум Путина. Чего добивается российский диктатор 23 сентября, 14:50 Эксклюзив НВ Питер Дикинсон: Путин делает ставку на то, что возможность ядерной эскалации убедит западных лидеров прекратить вооружать Украину (Фото:REUTERS)

Путин знает, что движется к катастрофе в Украине, но надеется, что страх перед ядерным апокалипсисом позволит ему вырвать победу из пасти поражения

21 сентября президент России Владимир Путин предъявил международному сообществу ядерный ультиматум, резко подняв ставки в своем нерешительном вторжении в Украину. В редком обращении к нации Путин ясно дал понять, что планирует аннексировать большие территории Украины на следующей неделе и готов применить ядерное оружие для защиты своих завоеваний. «Если территориальная целостность нашей страны окажется под угрозой, мы, без сомнения, используем все доступные средства для защиты России и нашего народа. Это не блеф», — предупредил он.

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Комментарии Путина последовали за объявлением 20 сентября о том, что внеочередные референдумы о присоединении к Российской Федерации состоятся в четырех областях Украины, которые в настоящее время частично оккупированы Россией. Голосование началось 23 сентября в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины, а также в Запорожской и Херсонской областях на юге Украины.

Исход этих референдумов не вызывает сомнений. Большинство наблюдателей считают, что результаты уже заранее определены Кремлем. Как только подавляющее большинство голосов «за» неизбежно подтвердится, оккупированные регионы Украины будут официально аннексированы и включены в состав Российской Федерации. Затем ожидается, что Москва объявит, что любые дальнейшие военные действия Украины будут расцениваться как нападение на саму Россию, отсюда и путинская угроза ядерного ответа.

Российский правитель делает ставку на то, что возможность ядерной эскалации убедит западных лидеров прекратить вооружать Украину и вместо этого убедит их оказать давление на Киев, чтобы он согласился на сделку, в результате которой около 20% украинской земли останется под контролем России. Готовность Путина заняться таким прямым ядерным вымогательством является признаком его растущего отчаяния по мере того, как вторжение в Украину продолжает разваливаться.

Когда 24 февраля Путин начал свое вторжение, большинство россиян ожидали короткой и победоносной кампании, которая положит конец эре независимости Украины и вернет страну на кремлевскую орбиту. Это оказалось катастрофическим просчетом.

Если западные лидеры не выступят против Путина сейчас, будут сожалеть об этом десятилетиями

Украинский народ не приветствовал вторгшихся русских солдат как освободителей, а объединился против общего врага и начал сопротивление. Российские войска потерпели поражение под Киевом и были вынуждены отступить с севера Украины. На юге и востоке с ними боролись до упора. Хуже всего то, что армия Путина была полностью разгромлена на северо-востоке Украины в начале сентября и в беспорядке покинула этот регион.

Спустя почти семь месяцев после начала вторжения в Украину становится все более очевидным, что Россия движется к одному из самых унизительных военных поражений в истории страны. Ситуация для Кремля выглядит настолько мрачной, что международные наблюдатели начали спорить о том, сможет ли путинский режим или сама Российская Федерация пережить такое фиаско.

Российская армия понесла катастрофические потери в Украине. Погибли десятки тысяч русских солдат, захвачено или уничтожено более 1000 танков. Неудивительно, что путинские силы вторжения глубоко деморализованы, растет число сообщений о массовых отставках и дезертирстве. Что характерно, мобилизационные меры, объявленные параллельно с ядерным ультиматумом Путина, также продлили действующие контракты на военную службу на неопределенный срок и увеличили штрафы для солдат, отказывающихся воевать.

По мере того, как военное положение России становится все хуже и хуже, рушится и более широкое международное положение Кремля. Западный мир ввел беспрецедентные санкции в ответ на вторжение и, похоже, наконец пришел к выводу, что необходимо положить конец годам растущей энергетической зависимости от Москвы. Российские войска находятся под следствием за военные преступления, а самого Путина все чаще считают международным изгоем.

Даже на постсоветском пространстве влияние Москвы почти ежедневно заметно ослабевает. Казахстан публично порвал с Россией и недавно дал понять, что теперь видит Китай в качестве своего ключевого партнера. На Южном Кавказе Азербайджан возобновил боевые действия с Арменией, открыто игнорируя миротворческую роль России. На западных границах России Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО, а страны Балтии ввели запрет на выдачу виз российским гражданам. Даже белорусский диктатор Александр Лукашенко, чье политическое выживание почти полностью зависит от Кремля, сопротивлялся безжалостному давлению России для того, чтобы Беларусь присоединилась к вторжению.

При нынешнем положении дел российское вторжение в Украину вполне может оказаться крупнейшей геополитической ошибкой двадцать первого века. Серьезность ситуации больше нельзя отрицать, и теперь, похоже, она наконец проникла и в «пузырь» личной информации Путина, сформированный из придворных и подхалимов. После нескольких месяцев утверждений о том, что все идет «по плану», российский диктатор был вынужден признать, что для предотвращения катастрофы необходимы решительные меры.

Путин настаивает на том, что его угроза применить ядерное оружие не является блефом. Нет никакого способа узнать заранее, правда это или нет. Несмотря на эту неопределенность, совершенно ясно, что международное сообщество просто не может позволить себя запугать таким образом.

Если бы Запад ответил на путинское бряцание ядерным оружием отказом от Украины, это имело бы разрушительные последствия для международной безопасности, и вся концепция нераспространения ядерного оружия была бы отправлена ​​на свалку истории. Вместо этого мы вступили бы в новую опасную эру хронической нестабильности, отмеченную ядерным шантажом и агрессивными войнами. Единственный способ избежать этой участи — противостоять Путину, пока не стало слишком поздно.

В ближайшие дни Запад должен дать Москве недвусмысленный сигнал о том, что ядерное оружие не является приемлемым инструментом для переговоров. Они должны разъяснить сокрушительные издержки, с которыми придется столкнуться России, если она осмелится пересечь красную черту применения ядерного оружия, и продемонстрировать Кремлю, что они совершенно точно не блефуют. Сейчас самое время подчеркнуть, что поддержка украинской государственности не подлежит обсуждению, увеличив поставки оружия.

Путин знает, что движется к катастрофе в Украине, но надеется, что страх перед ядерным апокалипсисом позволит ему вырвать победу из пасти поражения. Несмотря на неудачи последних семи месяцев, он по-прежнему убежден, что демократический мир слаб сердцем и в конечном итоге отступит. Если западные лидеры не выступят против него сейчас, они будут сожалеть об этом десятилетиями.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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