Путин пытается сделать последний рывок. Что изменит возвращение Герасимова 12 января, 14:21 Эксклюзив NV

Это будет жесткая схватка

Рокировки в российском военном командовании не приведут к изменению общей стратегии войны. Однако могут привести к изменению оперативной ситуации на уровне вооруженных сил.

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Во-первых, это говорит о том, что Путин пытается сделать, вероятно, последний рывок и переломить ход войны в свою пользу и поручает Валерию Герасимову, начальнику Генштаба РФ, руководить военными действиями в Украине. Путин надеется на то, что этим назначением можно изменить систему управления. Хотя вряд ли.

Второй момент. Такие перестановки всегда являются попыткой изменить соотношение на весах политической арены. Скажем так: пересмотреть силу влияния отдельных групп. Путин увидел, что с помощью Сергея Суровикина Евгений Пригожин пытается усиливать свои позиции. И по заявлениям самого Пригожина мы видим, что «исключительно ЧВК Вагнер участвует в наступлении на Соледар». Так вот Путин пытается изменить рычаги влияния на власть. Он пытается показать, что в состоянии контролировать эти группы влияния.

Третий момент. Появление частных военных компаний, особенно на фронте, говорит о том,