Свириденко взошла, Шмыгаль перешел, Келлог уехал, Стефанишина готовится

● Свириденко сошла. Верховная Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром. За соответствующее решение проголосовали 262 народных избранника, в частности: Слуга народа — 201 (из 231 возможных); Европейская Солидарность — 0; Батькивщина — 0; Голос — 1 (из 20 возможных); Восстановление Украины — 10 (из 17); За будущее — 12 (из 17); Доверие — 15 (из 19); Внефракционные — 13 голосов (из 21).

Почти сразу Рада поддержала и предложенный Свириденко новый состав правительства:

● От Федорова до Соболева. В обновленное правительство войдут: Михаил Федоров — первый вице-премьер — министр цифровой трансформации; Алексей Кулеба — вице-премьер — министр развития инфраструктуры и территорий; Тарас Качка — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Матвей Бедный — министр молодежи и спорта; Герман Галущенко — министр юстиции; Светлана Гринчук — министр энергетики; Денис Улютин — министр соцполитики, семьи и единства Украины; Наталья Калмыкова — министр ветеранов; Игорь Клименко — министр внутренних дел; Оксен Лисовой — министр образования и науки; Виктор Ляшко — министр здравоохранения; Сергей Марченко — министр финансов; Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

И еще было назначение — по президентской квоте. Итак, депутаты ВР утвердили уже экс-премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны, в то же время Андрея Сибигу повторно назначили министром иностранных дел.

● Между тем Зеленский предложит Трампу новую кандидатуру вместо посла Оксаны Маркаровой:

● Евроинтегратор станет послом в США. Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной своей спецуполномоченной по вопросам развития сотрудничества с США.

В своем ТГ глава государства пояснил, что в этом статусе Стефанишина, бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министром юстиции, будет работать, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.

● 21 июля президент Зеленский пообещал провести «обновление корпуса украинской дипломатии» — в том числе назначить новых послов в некоторых государствах.

Если уж речь зашла о президентских спецпредставителях:

● Келлог уехал. Специальный посланник президента США Кит Келлог уже завершил свой визит в Украину, начавшийся в понедельник, и возвращается в Вашингтон. Об этом рассказал NV источник в команде президента Владимира Зеленского.

Во время своего визита Келлог «пытался понять ситуацию с разных сторон» и возможности Украины. В частности, он интересовался возможностями производства вооружения и ситуацией с людьми. А кроме того — состоянием дел на поле боя и соответствующими потребностями. «Он [Келлог] нарабатывает план США по Украине, потому что его особо нет», — пояснил собеседник NV.

● Каждый день ужасный. Президент Владимир Зеленский считает, что установленный президентом США Дональдом Трампом 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором РФ означает еще почти два месяца смертей и разрушений.

Об этом глава государства рассказал в интервью The New York Post. «50 дней для нас — это… каждый день ужасный. Путин не хочет завершения [войны]… он просто не готов к компромиссу», — сказал он. Зеленский подчеркнул, что путь к прекращению агрессии против Украины — это заставить российского диктатора закончить войну.

А еще Зеленский рассказал, что вместе с Трампом он обсуждает возможность заключить «мегадоговор», по которому США будут покупать украинские беспилотники, испытанные в боях, а Украина в ответ — приобретет определенное количество американского оружия.

● Как Трамп может завершить войну в этом году, — версия Ермака. Президент США Дональд Трамп может закончить войну в Украине до конца 2025 года, если выполнит свою угрозу ввести значительные санкции против всех, кто покупает российскую нефть и газ. Такое мнение в интервью The Times озвучил руководитель ОП Андрей Ермак.

Ермак пояснил, что угроза вторичных санкций сработает, поскольку она также будет давить на двух крупнейших импортеров ископаемого топлива в России — Китай и Индию. Санкции заставят их настаивать на мирном соглашении между РФ и Украиной, дабы избежать новых торговых войн с Белым домом.

Разворот позиции президента по отношению к действиям Кремля, в частности, был результатом многомесячных усилий «ястребов-республиканцев», которые пытались подтолкнуть Трампа к более жесткому отношению к Москве, сообщила The Telegraph. По данным источников издания, центральную роль в этих усилиях сыграли Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.

Касательно темы Келлога, которого украинцы начали воспринимать как предохранитель от массированных ночных ударов оккупантов:

● Ночной налет. В ночь на 17 июля российская армия атаковала Украину 64 шахедами и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 36 дронов, еще пять были локально потеряны. Основным направлением удара стала Днепропетровская область.

Из-за ночной атаки рашистов на Днепр один человек погиб, еще пятеро пострадали. В городе вспыхнуло несколько пожаров, были повреждены предприятия.

В ночь на 17 июля Московскую область атаковали БПЛА. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере три дрона, которые двигались в сторону города. Российские ТГ-каналы писали, что из-за атаки беспилотников была временно приостановлена работа аэропорта Внуково.

● Рatriot готовят к отправке в Украину. Главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич подтвердил, что продолжается подготовка Альянса к быстрой переброске Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

«Подготовка продолжается, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по переброске Patriot. Мне дали указания как можно скорее выехать», — сказал Гринкевич.

● Пентагон сообщил минобороны Швейцарии об изменении очередности поставки систем Patriot, чтобы предоставить Украине большую поддержку в сфере противовоздушной обороны. Из-за этого Швейцария получит свои комплексы позже. Страна в 2022 году Швейцария заказала пять систем Patriot большой дальности. Их поставки планировали начать в 2027-м и завершить в 2028-м.

● Путин пойдет ва-банк? Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта, сообщил CNN. В материале телеканала говорится, что Россия попытается воспользоваться 50-дневной паузой перед возможным введением санкций от США.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя материал CNN, пояснил, что российское наступление не прекращалось. «Менялась интенсивность, армию России останавливали Силы обороны, а все „новое“ в медиа — это лишь вброс дополнительных резервов в старое», — заверил он.

И напоследок:

● Усик получит миллиарды. 19 июля на ринг, установленный на лондонском стадионе Уэмбли, выйдут обладатель титулов WBC, WBA, WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик и чемпион по версии IBF британец Даниэль Дюбуа.

На чашах весов будет стоять абсолютное чемпионство, но речь о другом: как написала The Independent, суммарный гонорар боксеров составит более $200 млн. Усик получит $132 млн (или по курсу НБУ — 5,5 млрд грн), а Дюбуа — $71 млн. Для обоих боксеров это будут абсолютно рекордные гонорары. Усик за первый бой с Тайсоном Фьюри получил $45 млн, за реванш — $114 млн. Для Дюбуа рекордным был гонорар за бой против Энтони Джошуа — $13,5 млн.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.