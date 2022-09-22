Хороших вариантов не осталось. Три наиболее вероятных сценария окончания войны Путина 22 сентября, 20:44 Эксклюзив НВ Томас Фридман: Путин уже несколько раз намекал на готовность рассмотреть возможность применения ядерного оружия (Фото:REUTERS)

У этой войны могут быть совершенно разные исходы — некоторые лучше, некоторые хуже, но все они будут непростыми

Прошлая неделя в Европе выдалась интересной — удалось поговорить об Украине с экспертами по национальной безопасности, официальными лицами и главами компаний. Украина и ее союзники только что вынудили российских захватчиков к хаотичному отступлению с большого куска территории, в то время как президенты Китая и Индии, казалось, дали понять Владимиру Путину, что продовольственная и энергетическая инфляция, вызванная его войной, наносит ущерб 2,7 млрд людей в их странах. Вдобавок ко всему, одна из знаковых звезд российской эстрады сообщила своим 3,4 млн подписчиков в Instagram, что война «превращает нашу страну в изгоя и ухудшает жизнь наших граждан».

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Короче говоря, это была худшая неделя для Путина с тех пор, как он вторгся в Украину — без мудрости, справедливости, милосердия и без плана Б.

И все же… может быть, я просто общался не с теми людьми, но во многих моих разговорах с европейскими союзниками Украины я уловил некую тень беспокойства.

Будучи иностранным корреспондентом, я усвоил, что иногда новости находишь в шуме, в том, что обсуждают и о чем кричат, а иногда — в тишине, в том, о чем вообще не говорят. И моя интерпретация того, что не было сказано на прошлой неделе, выглядела так: да, это здорово, что Украина немного оттесняет русских, но не могли бы вы ответить мне на вопрос, который остаётся открытым с начала боевых действий: каким стабильным результатом закончится эта война?

Мы до сих пор этого не знаем. Когда я исследовал этот вопрос в своих интервью, я различил три возможных результата, некоторые совершенно новые, некоторые знакомые, но все они сопровождались сложными и непредсказуемыми побочными эффектами:

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