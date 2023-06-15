Кремль готов пойти на крайние меры. Что показала новая фаза боев в Украине 15 июня, 07:13

Сейчас инициатива явно принадлежит украинским силам, которые с 5 июня начали серию пробных атак вдоль 600-мильной линии фронта

Война в Украине, казалось бы, завязшая в тупике окопов, теперь переходит в новую фазу боев высокой интенсивности, и эта эскалация мгновенно вызывает широкий международный резонанс, в котором ожидания победы Украины смешиваются с опасениями поражения России. Сейчас инициатива явно принадлежит украинским силам, которые с 5 июня начали серию пробных атак вдоль 600-мильной линии фронта, настаивая на полном информационном молчании относительно их масштабов и результатов. Согласно российским официальным заявлениям, заслуживающим не больше доверия, чем сообщения многих «военно-патриотических» блогеров, «полномасштабное наступление украинских бригад, подготовленных Организацией Североатлантического договора, было отбито».

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Они также заявляют о потерях танков «Леопард-2», что по сути означает, что для укрепления российских линий обороны были выделены значительные резервы. Российские подкрепления неизбежно подвергаются высокоточным артиллерийским и ракетным ударам со стороны Украины, и баланс текучих сражений может внезапно и, возможно, даже решительно измениться.

Одним из шокирующих событий на фоне этого украинского «преднаступления» стал подрыв Каховской дамбы ранним утром 6 июня, что привело к катастрофическому затоплению Херсонской области. Москва немедленно обвинила Киев в провоцировании этой катастрофы артиллерийским обстрелом; однако даже в сугубо военно-стратегическом плане эта версия не выдерживает критики, поскольку украинские войска упорно боролись за контроль над несколькими островами на Днепре, стремясь превратить их в плацдармы для возможного вторичного наступления.

Российские войска быстро оставили свои оборонительные позиции вдоль реки,