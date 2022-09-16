Единственный оставшийся вариант Путина — эскалация? Где и на что решится Кремль 16 сентября, 13:04 Эксклюзив НВ Мэтью Сассекс: Путин может решить устроить «провокацию» против такого государства НАТО, как Эстония (Фото:REUTERS)

У Владимира Путина новая проблема. Его вторжение в Украину не просто буксует. Оно быстро движется в обратном направлении

Вооруженные силы Украины предприняли два ошеломляюще успешных контрнаступления вокруг Харькова на востоке страны и на юге возле оккупированного Россией города Херсона. Теперь Киев заявляет, что отвоевал около 8500 квадратных километров своей территории, что может отрезать и заманить в ловушку значительную часть российских сил вторжения.

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По собственным меркам Кремля это вряд ли можно назвать победой. Для реализации военных целей России, включая смену режима и создание «крымского коридора», который лишает Украину доступа к Черному морю, потребуется не что иное, как резкое изменение хода событий.

У Путина сейчас, по сути, есть три варианта.

Во-первых, он может искать политическое решение, надеясь удержать территорию, захваченную марионетками Кремля за восемь лет до его вторжения в 2022 году. Это непривлекательный выбор, тем более что оптимистичный президент Украины Владимир Зеленский вряд ли настроен на то, чтобы договариваться о выгодных для Москвы условиях. На международном уровне это было бы унизительным ударом по престижу России: маленькое государство побеждает ведущую ядерную державу в крупной наземной войне.

Внутри страны, что больше беспокоит Путина, это резко поставит под сомнение его лидерство. Нарастающие признаки внутреннего недовольства теперь включают даже заявления местных депутатов Санкт-Петербурга, публично призывающих судить Путина за государственную измену, еще одну группу депутатов из Москвы, призывающую его уйти в отставку, и даже государственные СМИ, подвергающие сомнению конфликт.

Путин до сих пор избегал этого, выбирая теневой подход

Второй вариант для Путина — попытаться возобновить долгую и изматывающую кампанию. Но даже если его войска смогут остановить продвижение украинцев, Россия может достичь только патовой ситуации, когда война вернется к статичным артиллерийским дуэлям. Это позволит выиграть время. Это вымотало бы украинские силы и позволило бы ему проверить, не подорвет ли использование энергии в качестве оружия этой зимой решимость Европейского Союза.

Однако при нынешних темпах потерь России ее обычные силы будут истощены примерно через 12 месяцев. И в НАТО, и в Украине это прекрасно понимают.

Третий вариант Путина — эскалация: послать сигнал и Западу, и Украине, что он настроен серьезно. Учитывая сомнительный характер двух других вариантов, этот может быть более вероятным. Но где осуществлять эскалацию? И, что не менее важно, как?

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