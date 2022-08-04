Николай Сунгуровский

Николай Сунгуровский

Директор военных программ Центра Разумкова

Путин очень спешит. Чего Украине ждать в августе

4 августа, 20:13
Эксклюзив НВ

Август обещает быть достаточно горячим

Поездка экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву, поездка других российских эмиссаров по европейским странам, работа с определенными кругами в США говорит о том, что Путин все-таки продвигает тему переговоров. Естественно — на российских условиях. Он попытается закрепить все свои «достижения», включив их в мирный договор и зафиксировав их там. Для Украины это будет, по сути, капитуляция. На что, естественно, Украина не пойдет. Даже, если у кого-то там в офисе президента такие мысли возникнут, то патриотическая общественность этого сделать не даст.

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Это азы российской дипломатии — чтобы достичь успеха в дипломатических переговорах, нужно повышать градус напряженности. Вот этим Путин и займется.

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Теги:   Владимир Путин Прогноз Военная помощь Сунгуровский Николай Герхард Шредер Переговоры с Россией Война в Украине Контрнаступление Август Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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