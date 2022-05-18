Единственный способ положить конец войне. Как понять и победить Путина 18 мая, 07:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Годы принятия Западом желаемого за действительное и уступки Кремлю не смогли предотвратить превращение Путина в величайшую угрозу миру во всем мире

Война в Украине выявила фундаментальную неспособность западной аудитории оценить истинную природу современной России. Многие международные наблюдатели по-прежнему считают Россию рациональным игроком и полагают, что политика умиротворения может положить конец конфликту в Украине. Нет ничего более далекого от правды.

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На самом деле ни либералы с кровоточащим сердцем, ни несгибаемые реалисты по-настоящему не понимают Владимира Путина. Они не понимают, что он авторитарный клептократ, которому нет дела до национальных интересов России, а вместо этого он сосредоточен на своей власти и богатстве. Он прячет этот личный интерес за фасадом ревизионистского русского национализма, который помогает заручиться народной поддержкой его преступного правления.

Как я утверждал в своей книге «Российский клановый капитализм: путь от рыночной экономики к клептократии», личная политика Путина сочетает в себе авторитаризм и клептократию. Война нужна ему не для того, чтобы снова сделать Россию великой, а для того, чтобы повысить свою популярность и оправдать свою репрессивную внутреннюю политику. Путин также опасается подъема демократической Украины и рассматривает евроатлантическую интеграцию страны как экзистенциальную угрозу своему авторитарному режиму.

Понимание Путина является ключом к формированию эффективной политики Запада в отношении России и Украины. Украинцы, как правило, очень хорошо понимают Путина, но на удивление лишь немногие жители Запада способны на это. Необходимо рассмотреть и развенчать ряд распространенных заблуждений, если Запад хочет правильно понять Россию.

Одной из ключевых проблем при общении с Путиным является страх Запада перед эскалацией. Российский диктатор прекрасно это понимает и всегда нагнетает обстановку до тех пор, пока не победит или не потерпит поражение. Поэтому Запад не должен стремиться избежать эскалации, а должен продемонстрировать готовность к ещё более серьезной и быстрой эскалации. Только так можно гарантировать, что Путин потерпит поражение, а Украина победит.

Единственный язык, который понимает Путин, — это язык подавляющей силы

Опасения Запада «спровоцировать Путина» особенно бессмысленны. По этой причине президент США Барак Обама отказался поставлять Украине летальное оружие. Похоже, что члены нынешней администрации США придерживаются той же порочной идеи. Между тем подобные аргументы доминируют в дебатах в Европе и подпитывают настроение излишней осторожности, которое только подбадривает Путина.

В этих опасениях сложно увидеть какую-либо логику. Путин начал неспровоцированную и неоправданную войну, но при этом именно Запад не должен его провоцировать? Такое мышление по сути является призывом допустить победу России и смириться с поражением Украины. Вместо этого следует исключить слово «провокация» из западных дискуссий о Путине.

Столь же джентльменской идеей является представление о том, что Запад должен позволить Путину сохранить лицо. Действительно? Путин не джентльмен. Он ведет агрессивные войны и безжалостно приказывает уничтожать целые города. Запад не может пойти на компромисс в отношении преступлений против человечности такого масштаба. Наоборот, Путина надо победить. Единственный язык, который он понимает, — это язык подавляющей силы.

Многие заблуждающиеся западные политики и комментаторы продолжают призывать Украину к переговорам с Путиным. Проблема этой позиции в том, что сам Путин постоянно отказывается встречаться, вести переговоры или даже разговаривать по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин также убедительно продемонстрировал, что его слово ничего не стоит, и он не чувствует себя обязанным выполнять какие-либо из своих обещаний. На протяжении десятилетий Путин систематически нарушал международное соглашение за соглашением, публично защищая свое поведение откровенной ложью и явно неправдоподобными опровержениями. Зачем заключать еще один никчемный договор с этим забывшим о законах человеком?

Призывы Запада к нейтралитету Украины также бесполезны. Украина сохраняла нейтралитет на протяжении тридцати лет своей независимости и никогда не имела серьезных перспектив вступления в НАТО. Вовсе не опасаясь интеграции Украины в НАТО, Путин вторгся в страну именно потому, что она не была членом НАТО и не получала достаточной военной поддержки от альянса.

Членство в НАТО остается единственной надежной гарантией безопасности для Украины. Финляндия и Швеция сделали очевидный вывод из российского вторжения и отказались от десятилетий нейтралитета. Исключение более тесных связей между НАТО и Украиной будет только способствовать дальнейшей агрессии России в Украине и в других местах.

Когда у сторонников умиротворения заканчиваются другие аргументы, они склонны призывать к немедленному прекращению огня. Хотя эти призывы кажутся разумными, они игнорируют давнюю историю России, рассматривающую соглашения о прекращении огня как возможность перегруппироваться и подготовиться к новым атакам.

Эта тенденция была особенно заметна в течение семи лет тлеющего конфликта на востоке Украины после подписания вторых Минских соглашений в феврале 2015 года. Россия отказывалась соблюдать условия прекращения огня, согласованные в Минске, и регулярно запускала локальную эскалацию в интересах Москвы.

Миротворцы часто заявляют, что Запад не должен загонять Путина в угол. Точно так же они предостерегают от дестабилизации России, но совершенно нерационально позиционировать Путина как источник стабильности, когда он явно является главным дестабилизирующим фактором как в Европе, так и в самой России. Где была бы Европа сегодня, если бы эта извращенная логика была применена к Адольфу Гитлеру?

Война России против Украины — крупнейший геополитический кризис для поколения. Вполне понятно, что многие международные наблюдатели отчаянно пытаются положить конец бойне и считают, что мир путем переговоров — лучший способ обеспечить мир. Однако такие надежды недальновидны и не учитывают характер путинского режима.

Единственный способ окончательно положить конец войне — это решительная победа Украины, которая вынудит Россию признать свое поражение и позволит Украине вернуть себе все земли, которые она потеряла с 2014 года. Если компромиссный мир позволит Путину сохранить свои последние территориальные приобретения в Украине, он будет использовать любую паузу в боевых действиях для подготовки к следующему этапу своей кампании по подчинению остальной части страны. Если он выиграет войну, российская агрессия неизбежно распространится за пределы Украины.

Годы принятия Западом желаемого за действительное и уступки Кремлю не смогли предотвратить превращение Путина в величайшую угрозу миру во всем мире. Настало время признать реальность современной России и запоздало отказаться от пути умиротворения.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Андерса Аслунда. Републикация полной версии текста запрещена.

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