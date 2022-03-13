Мир должен понимать: спасти Украину — в наших общих интересах 13 марта, 21:40 Цей матеріал також доступний українською

Для дальнейшего развития свободного мира его задача — помочь украинцам спасти страну. А не наблюдать за ее уничтожением

Путин несет колоссальные потери в Украине, которые существенно ослабят его страну как в военном, так и в политическом и экономическом измерениях. О репутационной катастрофе россиян я уже и говорить не хочу — российская федерация приобрела неофициальный статус государства-террориста. Чтобы понять, что будет дальше, нужно посмотреть, что было. По масштабам нельзя сравнивать войну России в Чечне и войну в Украине. Мы здесь говорим о логике действий. После унизительного поражения в первой чеченской войне гигантский российский питон с шипением отполз от поля боя. Зализывать раны. Уже тогда было ясно, что это не надолго. Так и вышло. Когда россияне зализали раны и забыли об унижении, они снова ордой пошли на мятежную республику.

После бойни в Украине путинистам потребуется время на восстановление своих сил, чтобы распространять россию дальше и нести другим народам смерть, разрушение и голод. Это естественное состояние россии — то, что она делает всегда и неизменно, на протяжении всей своей истории. Путинская россия несет руину, насилие и конец всем свободам. Как об этом писал подручный путина владислав сурков в своих программных статьях — о том, что россия всегда будет расширяться. И что захваченные чуждые территории россиянам нужны для утилизации собственного хаоса. Который они называют пассионарностью.

Россия находится в международной изоляции и источниками восстановления своих сил кремлевские военные преступники, во главе с путиным, видят ресурсы Украины. Во всех сферах — от атомной генерации (они уже объявили захваченную крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС собственностью «Росатома»), да и военные и оборонительные возможности. А это предприятия, которые выпускают оружие. Танки, ракеты и беспилотники, противотанковые и противокорабельные комплексы. За время войны украинцы добились в этом заметных успехов. Украинская «Стугна», «Барьер», «Корсар», «Нептун» и другие системы жгут российскую технику наравне с ракетными комплексами «Javelin» и «NLAW». Кроме того, Украина имеет отличную сырьевую базу для военного производства.

Путинская россия несет руину, насилие и конец всем свободам

И еще один очень важный фактор — это продукты питания. Путину нужно прокормить свою армию. С этим у них все плохо. Оккупанты не снабжены продовольствием. Они голодны, им нечего есть. Российские зольдаты рыскают по дворам украинцев, чтобы найти что-нибудь съестное. Российское командование фактически дало приказ мародерить не только местное население, но и разграблять супермаркеты, магазины, склады и продовольственные базы. Что солдаты когда-то «грозной» армии и делают. Это у них выходит.

После столь существенных потерь у путина остается немного источников для восстановления военной состоятельности. Самое главное из них — это разграбление и подчинение Украины. Я не сомневаюсь, что новейший фюрер современности направит свои колонны дальше на запад. Он вас, дорогие наши европейские партнеры, уже проинформировал об этом. Когда директивным тоном фактически приказал демилитаризировать страны НАТО, вступившие в Альянс после 1997 года. И вам все равно придется воевать, выполняя пункт 5 Вашингтонского соглашения о совместной обороне. Если вы этого не сделаете и при таких условиях, это будет означать капитуляцию всей евроатлантической цивилизации перед варваром, который сейчас убивает людей, в том числе детей, уничтожающим украинские города крылатыми ракетами, авиационными фугасами, тяжелой артиллерией и системами залпового огня. Страшно? Привыкайте, таков наш мир. Мы все видели, как путин готовил свою страну к масштабной войне. И не остановили его на той стадии. Кто-то делал вид, что не понимает, что происходит. Кто делал бизнес, строил газопроводы… Все это в прошлом. Сейчас важно — снова не допустить больших ошибок. Принять верные решения.

Поэтому будет ошибочно по отношению к Украине ждать, когда в результате войны ее ресурсы будут уничтожены, чтобы они не достались путинскому режиму. Во-первых, потому что значительные ресурсы, к которым он стремится в Украине, все равно могут помочь пути восстановить его желание расширять россию дальше. Во-вторых, Украина не Сирия и не Афганистан. Количество техногенно опасных объектов на ее территории, повреждение которых может привести к печальным последствиям для всего континента, велико. Кроме того, каким бы ни был циничным мир политики, всегда существуют нравственные императивы.

Когда-то Уинстон Черчилль отверг план тотального уничтожения инфраструктуры Великобритании, чтобы она не досталась гитлеровцам. Британский премьер сказал: «Наша задача спасти Британию, а не уничтожить ее». Я думаю, что для дальнейшего развития свободного мира его задача помочь украинцам спасти их страну. А не наблюдать за ее уничтожением. Это должны осознать в тех государствах, которые относят себя к свободному миру, но пока недостаточно активно доказывают это на деле. Что делать? Политики понимают, как нужно укреплять форпост, ведущий бой. Из самого неотложного на сегодняшний день, кроме наземного пехотного вооружения — это средства ПВО и истребители.

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