Путин не остановится. Как Запад может надавить на Россию 30 июня, 15:17 Эксклюзив НВ

Наконец-то на Западе поняли, что Путин не остановится, он будет идти вперед

Только что завершился саммит G7. Мы увидели, как Джастин Трюдо и Борис Джонсон насмехались над Путиным. Было заявление о том, что страны G7 будут бессрочно поддерживать Украину. Там было много конкретики, просто некоторая была публичной, некоторая была непубличной. Из публичной — это санкции на покупку золота в России. Это достаточно серьезные деньги, вторая статья российского экспорта после энергоносителей. Это существенные санкции на экспорт технологий, они еще дальше ограничивают возможности России каким-либо образом развиваться.



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И я очень надеюсь, что они не только санкции наложат на технологии, но и предотвратят пути обхода. Поскольку сейчас мы видим, что только не происходит. Называется, и в ту щелку пролезть, и в ту, и через Китай, и через арабские страны. Перекрыть это очень важно. А третье, очень важное дело, я очень надеюсь, что это удастся западному миру — это установить предельные цены на нефть и газ. Вот если это удастся на самом деле, то это будет круто, и тогда мы поймем, что Запад все же вовсю может не только делать санкции, а стратегически давить на Россию, не просто истощением. Поскольку сегодняшняя стратегия санкций — это стратегия на истощение. А мы должны сделать так, чтобы российский режим почувствовал это в следующие недели и месяцы.

По итогам саммита НАТО в Мадриде.

Я уверен, что НАТО будет трансформироваться в глобальный альянс. Не просто так японский премьер Кисида Фумио ездил на саммит НАТО, что в Москве вызывает судороги и истерику.

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