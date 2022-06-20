Главное признание. Что означает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС 20 июня, 20:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС послужило бы признанием того, что вторжение Путина в Украину также является объявлением войны Европе и ее ценностям

На этой неделе лидеры Европейского союза должны решить, предоставлять ли Украине официальный статус страны-кандидата в ЕС. Это критически важный момент для украинцев, который также определит будущее направление развития всего континента.

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Предоставление кандидатуры ЕС означало бы европейскую солидарность с Украиной в ее кровавой борьбе против российской агрессии. Это также означало бы, что Украина должна принять реформы ЕС, которые окончательно искоренят системную коррупцию и демонтируют прогнившую олигархию страны.

Коррупция, движимая олигархами, препятствует прогрессу Украины с тех пор, как страна впервые обрела независимость в 1991 году. Это привело к двум народным революциям и проложило путь к победе на президентских выборах 2019 года политического аутсайдера Владимира Зеленского, получившего мандат на очистку страны.

Перспектива интеграции реформированной Украины с ЕС рассматривается Москвой как экзистенциальная угроза и стала одним из ключевых факторов, повлиявших на решение начать полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Будь что будет, Владимир Путин полон решимости предотвратить европеизацию Украины.

18 июня был сделан важный шаг, когда Европейский совет официально рекомендовал Украине получить статус кандидата в стены ЕС. «Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о решении. — Мы хотим, чтобы они вместе с нами жили европейской мечтой».

Кандидатуру Украины также поддержали лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии во время недавнего визита в Киев. Следующим шагом является получение единогласного одобрения статуса кандидата от всех 27 членов Европейского союза. Похоже, что это произойдет, поскольку даже Венгрия, которую многие считают самым прокремлевским государством-членом ЕС, заявила о своей поддержке кандидатуры Украины.

Добиться соответствия критериям членства в ЕС будет сложно

Несмотря на этот оптимистичный прогноз, вероятно, пройдет еще много лет, прежде чем Украина сможет рассчитывать на полноправное членство в ЕС. Кандидаты должны принять стандарты ЕС, которые касаются демократических принципов и включают 80 000 страниц правил, регулирующих судебную систему и торговлю.

Украина — не единственная страна, стремящаяся к углублению связей с Европейским союзом. В настоящее время ряд других стран также пытаются перейти от статуса кандидатов к членству в ЕС. Турция впервые подала заявку в 1987 году и получила статус кандидата в 1999 году, но с тех пор переговоры зашли в тупик. Между тем, Сербия, Черногория, Северная Македония и Албания уже несколько лет имеют статус кандидата и опережают Украину в очереди на вступление в ЕС.

Добиться соответствия критериям членства в ЕС будет сложно. Хотя Украина значительно свободнее России, украинцы остаются заложниками глубоко порочной системы, унаследованной от советской эпохи.

В первые годы независимости украинские политики и чиновники раздали ресурсы и основные активы страны членам семьи, приспешникам и мошенникам. Это помогло создать небольшое количество олигархических кланов, которые смогли контролировать политическую и экономическую повестку дня Украины, одновременно препятствуя попыткам установить верховенство закона.

Кандидатство в члены ЕС заставит Украину установить верховенство закона и создать независимую судебную систему. Украине придется принять антимонопольное законодательство, чтобы разрушить монополии и гигантские конгломераты. Она должна будет осуществить отложенные планы по приватизации тысяч государственных предприятий, продав их по рыночным ценам законным покупателям. Многие государственные предприятия Украины остаются источниками коррупции. Их продажа устранит взяточничество и торговлю влиянием, а также предоставит возможности для предпринимательских инноваций.

Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС послужило бы признанием того, что вторжение Путина в Украину также является объявлением войны Европе и ее ценностям. Путин еще не вторгся ни в одну из стран-членов Европейского Союза, но он сделает это, если его не остановят в Украине.

Государства-члены ЕС уже ощущают последствия российской агрессии по ряду направлений, включая вепонизацию поставки энергоносителей и потоки украинских беженцев, прибывших в ЕС после начала вторжения 24 февраля. Глобальный продовольственный кризис и угроза новой волны миграции в ЕС. «Сколько миллионов беженцев будет в Европе, если российская политика вызовет голод в странах Африки и Азии?» — предупредил недавно президент Зеленский.

В этих враждебных действиях нет ничего нового. На самом деле Путин уже много лет ведет против Европы гибридную войну. Его агенты и олигархи действуют в тени европейской политики. Они владеют элитной недвижимостью, спортивными командами, газетами и часто пользуются официальным авторитетом. Российский диктатор кооптировал влиятельных западных политиков, а Россия вмешивалась в демократические процессы, начиная от президентских выборов в США и Франции и заканчивая референдумом по Brexit в Великобритании в 2016 году. С помощью дезинформации и других форм мошенничества Москве удалось дестабилизировать и разделить общества во всем западном мире.

Сейчас Путин ведет жестокую «горячую войну», задевающую всю Европу, заявил Зеленский во время недавней речи. «Украинские города разрушены русской армией, миллионы мигрантов, сотни тысяч людей, депортированных российскими военными — и десятки тысяч убитых украинцев. Все это вопиющие проявления антиевропейской политики России. Начав эту войну против Украины, Россия попыталась создать плацдарм для нападения на другие страны Европы. Вот почему наша защита в этой войне и наша будущая победа принципиально важны для безопасности каждого в Европе».

Путин представляет собой величайшую угрозу глобальной безопасности, и его необходимо остановить. Европа приняла вызов, приютив украинских беженцев, одновременно предоставляя Украине гуманитарную помощь и поставляя оружие, но принятие страны кандидатом в члены ЕС меняет правила игры. По словам Зеленского, это представляет собой историческое усиление Европы «и полный демонтаж способности России побеждать нас одного за другим».

Статус кандидата будет препятствовать имперским амбициям Путина и придаст смелости украинцам, которые борются за выживание. В конечном итоге перспектива членства в ЕС может превратить крупнейшую страну Европы, Украину, в демократию с верховенством закона и свободным предпринимательством.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

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