Путин повышает ставки. Коварный план Кремля по зерновой сделке — что будет дальше 20 июля, 20:13 NV Премиум

Что мы сейчас видим по зерновому соглашению?

Путина нельзя спровоцировать. Потому, что он провоцирует и сам себя, и Запад. Постоянно на эти провокации реагировать постфактум — это очень слабая позиция, которая ведет к тому, что аппетит агрессора растет. Ни разу не было случая, когда умеренная реакция на определенную провокацию со стороны Путина приводила бы к тому, что он образумился. Всегда было наращивание «хотелок». Поэтому реагировать — не переходя красные линии — не годится. Красные линии Запад сам должен выставить, иначе это будет выглядеть так, что у США отсутствует паритет по ядерным вооружениям. То есть, на США давят, а они прогибаются. Вот что сейчас ощущает Путин. И поэтому продолжает провокации по всем линиям.

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Что мы сейчас видим по зерновому соглашению? Естественно, Путину нужен этот механизм для того, чтобы создавать образ России как кормилицы Глобального Юга, что она борется за голодающих, что ее эти вопросы беспокоят. Но с другой стороны, в Кремле прекрасно понимают, что если Украина будет пользоваться этим механизмом, то это не пойдет им на пользу. Вот и пытаются, не разрушая до конца этот механизм, держать его про запас.

Реализация зернового соглашения — определенная технология. Она содержит в себе — отгрузку зерна из Украины, транспортирование этого зерна по морю, разгрузку в Турции. Вот такие три обязательных звена. Выходя из этого соглашения, Путин рассчитывал, что