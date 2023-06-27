Путин потерял Россию? 27 июня, 20:13 NV Премиум Для Путина такого рода бунт — самая опасная угроза для России (Фото:REUTERS)

Путин явно не готов к выполнению адски трудной задачи, которая теперь стоит перед ним: подтвердить контроль над деморализованными и расколотыми вооружёнными силами страны

В своём обращении к россиянам после начала мятежа Евгения Пригожина президент России Владимир Путин вспомнил о событиях 1917 года, когда бунт генерала Лавра Корнилова открыл путь для захвата власти большевиками и дал старт гражданской войне, длившейся пять лет.

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С точки зрения Кремля, такая смута является самой опасной угрозой для России, и дело не просто в военных бедствиях, которые она предвещает. Тех, кто окружает Путина в Кремле, не волнует происходящее с россиянами, с их домами и городами. Для них наиболее пугающей является перспектива, что в этот кризисный момент государственный аппарат займёт нейтральную позицию и будет выжидать: кто выиграет — и перед кем нужно будет склонить голову.

Когда я пишу эти строки, наёмники пригожинского «Вагнера» уже прекратили «марш справедливости» на Москву, где — прямо на Красной площади — Пригожин пообещал повесить элиту режима, включая министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова, а также многих генералов и олигархов. Конвой вагнеровцев (тысячи вооружённых солдат), двигавшихся по трассе М4 «Дон» и остановившихся всего в 400 километрах от Москвы, в то время как российская армия так и не появилась, чтобы их остановить, повернул обратно. Впрочем, перед тем, как согласиться на этот разворот, вагнеровцы взяли под контроль город Ростов-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа России, причём взяли без боя, а двигаясь на север, они захватили другой важный город — Воронеж.

Впрочем, вагнеровцы не могли повторить успех марша чернорубашечников на Рим в 1922 году, ведь фашисты Бенито Муссолини получили приглашение взять власть в свои руки от короля Италии. Если бы Пригожин не согласился на правовой иммунитет для своих наёмников и переезд в Беларусь, тогда вагнеровцев, скорее всего, ожидала бы судьба гитлеровских штурмовых отрядов SA, уничтоженных армией и полицией в 1934 году — спустя полтора года после прихода нацистов к власти.

Сегодня бравада Путина похожа на пустые угрозы неуверенного в себе бандита

Судя по всему, путинские элиты фактически решили спрятаться в ожидании, пока не пройдёт острая опасность. Фанатичные лидеры кремлёвской пропаганды, к примеру, Маргарита Симоньян и Владимир Соловьёв, молчали или делали невнятные, хаотичные заявления.

Другие российские политики тоже помалкивали. Даже бывший президент Дмитрий Медведев, который обычно много болтает в интернете во время традиционного российского запоя с пятницы по понедельник, мало что публиковал, лишь однажды призвав страну объединиться вокруг Путина.

Сам Путин явно не готов к выполнению адски трудной задачи, которая теперь стоит перед ним: подтвердить контроль над деморализованными и расколотыми вооружёнными силами страны. Вплоть до недавнего времени апологеты Путина, всегда верившие, что он, подобно политическому волшебнику, всегда сможет вытащить кролика из шляпы, хвалили его за бравурную реакцию на кризисы, спровоцированные войной, которую он развязал против Украины. Но сегодня его бравада похожа на пустые угрозы неуверенного в себе бандита. Если он попытается выступить с ними вновь, а Пригожин (или ещё какой-нибудь мятежник) не подчинится, тогда Россия окажется перед перспективой гражданской войны — возможно, короткой, но кровавой.

В этом случае самой большой проблемой для Путина станет поиск человека, готового отдать братоубийственный приказ об уничтожении бойцов Вагнера, которые так яростно сражались в Бахмуте и до недавнего время считались героями и «лучшими солдатами России».

Путин, конечно, мало похож на Льва Троцкого, который отправил первоклассного маршала Михаила Тухачевского на подавление и уничтожение восставших моряков Кронштадта, которые до этого считались героями большевистского переворота. После взятия этой крепости Тухачевский, не моргнув глазом, казнил каждого десятого кронштадтского мятежника. Нет сейчас и бригады латышских стрелков, которые спасли Ленина от восстания левых эсеров.

Сегодня численность вагнеровцев составляет, наверное, шесть тысяч человек (хотя Пригожин утверждает, что их 25 тысяч). Они закалились в боях, благодаря боевому опыту в Украине, Африке и Сирии, и они хорошо вооружены (например, у них есть истребитель). И они выглядят великолепно организованными. Для их «умиротворения» потребовалось бы как минимум четыре полностью укомплектованных, хорошо мотивированных и подготовленных армейских дивизии.

Однако такие войска России сейчас находятся в Украине. И если бы Кремлю пришлось забрать их с линии фронта ради подавления мятежа внутри страны, тогда украинцы, уже ведущие контрнаступление, неизбежно рванули бы в прорехи, открывшиеся в российской линии обороны. Это привело бы к серьёзному поражению Москвы в начатой ею войне.

Если же (и это вполне возможно) массовое убийство вагнеровцев в кронштадтском стиле действительно случится, подобные репрессии оставят болезненную рану, потому что Пригожин и его солдаты пользуются поддержкой многих россиян. Для них Пригожин — герой, а не предатель, потому что он оказался одним из немногих, кто смеет говорить правду о некомпетентности кремлёвского руководства этой войной. И они видят в нём отца-командира, защищающего солдат, чьими жизнями бессмысленно раскидываются неумелые и коррумпированные генералы Путина.

Люди, которые так считают, вполне могут составлять значительную часть российского общества. И для них Пригожин — отправленный в тюрьму, казнённый или ставший победителем — всё равно будет оставаться идолом.

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Copyright: Project Syndicate and Gazeta Wyborcza, 2023

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