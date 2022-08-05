Инициатива покинула Путина и переходит к ВСУ 5 августа, 18:50

Чем жила страна 5 августа 2022 года

● Инициатива покинула Путина и переходит к ВСУ. Украина, вероятно, сумела перехватить стратегическую инициативу в войне с Россией, что вынуждает армию РФ перераспределять силы и менять приоритеты в ответ на контрнаступательные операции ВСУ. Об этом в своей сводке сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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● «Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны», — подчеркнули авторы обзора.

● В ISW отметили, что российские силы все более активно перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую и западную часть Запорожской области — ценой своих попыток захватить Славянск и Северск, от которых они, похоже, пока отказались. Кроме того, армия РФ также передислоцирует военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

● Ранее оккупанты уже приостанавливали наступательные операции (в частности на Харьков и на южном направлении), чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, однако тогда они шли на такие шаги по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов руководства, считают аналитики ISW. Теперь же армии РФ, похоже, приходится реагировать на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не осознанно выбирать цели, на которых стоит сконцентрировать усилия.

● Горячие точки Донбасса все больше разогреваются. На Донецком направлении оккупанты проводят наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаются создать благоприятные условия для захвата Соледара и Бахмута, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Возле Бахмута враг успеха не имел, в районе Авдеевки бои продолжаются.

● Минус 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 650 своих военных, из них 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились более 11,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1792 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 4032 (+6), артсистемы — 950 (+4), реактивные системы залпового огня — 260 (+0), средства ПВО — 123 (+5), самолеты — 223 (+0), вертолеты — 191 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 742 (+0) и многое другое.

● На Харьковщине стало свободней. Украинские военные освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, при освобождении ВСУ уничтожили много вражеской техники и пехоты.

● Кроме того, в Харьковской области бойцы 93-й отдельной мехбригады Холодный Яр вытеснили оккупантов из села Дибровное под Изюмом. Убегая, противник бросил технику.

● Ким объявил комендантские выходные. В Николаеве с 23:00 5 августа вводится комендантский час, который будет действовать до 5:00 8 августа. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram. Он призвал всех отнестись с пониманием к этим мерам, запланировать выходные и закупить необходимые товары на два дня. В городе будут ловить корректировщиков.

● В шаге от катастрофы. Российские войска, занявшие город Энергодар, совершили оттуда выстрелы в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщили в государственном Энергоатоме. В 14:30 зафиксированы три «прилета» возле промышленной площадки. Противник попал в высоковольтную линию связи автотрансформатора ЗАЭС — Запорожская ТЭС. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы.

● РФ займется фальсификациями в Еленовке. США ожидают, что Россия попытается обвинить ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, где погибли более 50 украинских военнопленных. Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям американского Совета нацбезопасности: «Мы ожидаем, что российские официальные лица попытаются подставить украинские вооруженные силы в ожидании журналистов и следователей, которые посетят место нападения».

● По словам Кирби, россияне могут подбросить на место взрыва фрагменты боеприпасов, используемых в ракетных системах HIMARS. «Это еще один пример привычной для России методички: обвинять других в том, что сделали они сами. Я не криминалист, но считаю, что улики подбрасывают те, кто пытается переложить вину на кого-то другого», — добавил он.

● Си уклонился от встречи с Зеленским. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин уклонилась от ответа на вопрос о том, есть ли какие-то договоренности о переговорах президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином. «Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — сказала она.

● Накануне в интервью изданию South China Morning Post Зеленский заявил, что хотел бы поговорить напрямую с Си Цзиньпином.

● Москва станет шпионить из космоса. Россия планирует 9 августа запустить в космос спутник-шпион, который предназначается для Ирана. Он предназначен для наблюдения Тегераном за военными объектами на Ближнем Востоке. Но сначала РФ некоторое время будет использовать его для слежки за военным объектами на территории Украины. Об этом написала The Washington Post со ссылкой на источники.

● Нужно оружие. «Заморозить» войну — это получить новую КНДР с миллионами заложников. Украине нужно оружие, должны немедленно освободить людей, — написал в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он напомнил, что российская оккупация Юга Украины — это массовые аресты и пытки.

● В середине августа Япония предоставит Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения, сообщила Japan Today. Также страна поставит Украине несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия. В июне Токио уже передал ВСУ около 30 беспилотников-разведчиков.

● Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что подготовка украинских летчиков на самолетах типа F-15, F-16 пока не проводится. По его словам, сначала должно быть принято политическое решение.

● Пошел первый зерновой караван. Из портов Большой Одессы вышел первый караван с украинским зерном — судна NAVI STAR, ROJEN и POLARNET 57. Он везет 57 тыс. т кукурузы. Тем самым восстановлено судоходство из порта Черноморск. Об этом в ФБ сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Зерно направляется в Турцию, Британию и Ирландию. Он добавил, что Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

● Выловлен супершпион. СБУ сообщила о подозрении бывшему заму руководителя Главного управления разведки Украины. Этот генерал-майор подозревается в госизмене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. Его фамилию в СБУ не называют.

● СБУ пришла к Бродскому. СБУ провела обыски у столичного бизнесмена и экс-политика Михаила Бродского. Об этом тот сам сообщил УП. Кроме того, информацию подтвердили источники издания в правоохранительных органах.

● Дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017−2019 годов. В деле фигурируют бизнесмен и его сын. Обыски провели в Киеве: в ресторане Калина, Речному порту и у коммерческого директора Бродского.

● «Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?» — заявил Бродский УП.

И для финала:

● Оззи поддержит Украину своим винилом. Британский рок-музыкант Оззи Осборн выпустит свой альбом Patient Number 9 (премьера — 9 сентября) в эксклюзивном варианте на виниле сине-желтого цвета. Мастодонт хэви металла, многократно высказывавшийся в поддержку Украины и занимавшийся судьбой украинских беженцев, сообщил об этом в Instagram и открыл предварительный заказ на пластинку, которая выйдет ограниченным тиражом и будет стоить $38.

● Все средства, вырученные от продажи пластинки, направят волонтерской организации ThirdWaveVolunteers, которая занимается эвакуацией детей сирот с особыми потребностями из Украины в США, — с ней сотрудничал сын Оззи Осборна Джек.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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