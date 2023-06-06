Три ключевых элемента большого кризиса в мире. Как из него выбраться? 6 июня, 09:32 NV Премиум

Мы живём в неспокойные времена. Слишком многое происходит со слишком большой скоростью. Люди в замешательстве

Историк экономики из Колумбийского университета Адам Туз даже придумал популярное название для этого: «поликризис».

У поликризиса множество источников. На мой взгляд, главным источником поликризиса, поразившего сегодня мир, является искусственный интеллект. На втором месте идёт изменение климата, а российской нападение на Украину занимает третье место. Список на самом деле намного длиннее, но я сосредоточу внимание на этих трёх пунктах. Это должно помочь уменьшить степень замешательства.

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Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) потряс мир, когда компания Microsoft открыла для публики бесплатный доступ к программе ChatGPT через аффилированную компанию OpenAI. Это произошло в ноябре 2022 года. ChatGPT оказался экзистенциальной угрозой для бизнес-модели компании Google, которая все силы бросила на скорейшее создание конкурирующего продукта.

Вскоре после этого Джеффри Хинтон (его принято считать крёстным отцом ИИ) уволился из Google, чтобы у него появилась возможность открыто рассказать о рисках, исходящих от этой новой технологии. Пересмотрев своё прежнее мнение, он стал придерживаться очень мрачных взглядов на ИИ. Он заявил, что тот может уничтожить нашу цивилизацию.

Хинтон был пионером в разработке нейронных сетей, которые способны понимать и генерировать речь, а также обучаются новым навыкам, анализируя данные. По мере увеличения количества данных увеличивался и потенциал так называемых больших языковых моделей ИИ.

Это произвело большое впечатление на Хинтона. «Возможно, всё, что происходит в этих системах, намного лучше, чем то, что происходит в мозгу человека», — заявил он. По его мнению, по мере повышения мощности этих систем они становятся более опасными. В частности, он предостерёг против создания полностью автономных оружейных систем, которых он называет роботами-убийцами.

«Мы вышли на совершенно неизвестную территорию. Мы способны создавать машины, которые сильнее нас, но мы сохраняем контроль над ними. А что, если мы создадим машины, которые окажутся умнее нас? ИИ потребуется от пяти до 20 лет, чтобы обогнать разум человека… Вскоре он осознает, что будет лучше достигать своих целей, если станет ещё более мощным».

Окончание войны в Украине станет позитивным шоком для мира

Слова Хинтона произвели на меня большое впечатление. Более того, ИИ напомнил мне о стихотворении Гёте «Ученик чародея». Ученик изучает волшебство, но не в полной мере понимает, чему его учит чародей. Когда тот приказывает ему помыть пол, ученик использует заклинание для метлы. Она ему подчиняется, но ученик не может заставить метлу прекратить выливать вёдра с водой на пол, и в доме начинается потоп.

Я вырос до того, как был изобретён ИИ. Благодаря этому, я сильно верю в реальность. Ещё в сравнительно раннем возрасте я осознал, насколько трудно понять мир, в котором я родился, и поэтому я обращался к реальности, чтобы найти в ней моральное руководство.

В мире, в котором мы живём, мы, люди, являемся одновременно и участниками, и наблюдателями. В качестве участников мы хотим изменить мир в нашу пользу; в качестве наблюдателей мы хотим понять реальность такой, какая она есть. Эти две цели пересекаются между собой. Я считаю это важным выводом, позволяющим мне различать правильное и ошибочное.

ИИ разрушил эту простую схему, потому что он не имеет никакого отношения к реальности. ИИ создаёт собственную реальность, а когда эта искусственная реальность перестаёт соответствовать реальному миру (что происходит достаточно часто), это пренебрежительно игнорируют, называя «галлюцинациями».

Именно поэтому я почти инстинктивно выступаю против ИИ, и всем сердцем согласен с теми экспертами, которые доказывают, что ИИ нужно регулировать. Но подобное регулирование нужно применять на глобальном уровне, потому что стимулы обманывать слишком велики: те, кто уклоняется от регулирования, получают несправедливое преимущество.

К сожалению, ввести глобальное регулирование невозможно, потому что современный мир определяется конфликтом между двумя системами государственного управления, которые диаметрально противоположны друг другу. У них радикально различаются взгляды на то, что именно нужно регулировать, и зачем.

Я называю эти две системы управления открытыми и закрытыми обществами. Разница между ними в следующем: в открытом обществе роль государства — защищать свободу человека, а в закрытом обществе роль человека — служить интересам правителей.

ИИ развивается невероятно быстрыми темпами, и простой человеческий разум неспособен в полной мере этот понять. Никто не может предсказать, куда всё это нас заведёт. Но в одном мы можем быть уверены: ИИ помогает закрытым обществам и создаёт смертельную угрозу для открытых обществ. Причина в том, что ИИ особенно хорош в создании инструментов контроля, помогающих закрытым обществам следить за своими подданными.

Именно поэтому я инстинктивно против ИИ, но не знаю, как его можно остановить. Сегодня этого, впрочем, вообще никто не знает, однако большинство из тех, кто разрабатывал ИИ, признают необходимость его регулирования. Это понимают также в Конгрессе и в администрации президента Джо Байдена. Однако ИИ движется намного быстрее, чем государственные органы власти. Хотя администрация Байдена приняла ряд решений в рамках своих полномочий, Конгрессу будет трудно одобрить нечто подобное «Биллю о правах ИИ».

Между тем это проблема, которая не может ждать. В 2024 году в США состоятся всеобщие выборы (а также, скорее всего, в Великобритании), и ИИ, несомненно, будет играть в них важную роль, которая вряд ли окажется какой-либо иной, кроме как опасной. ИИ очень хорошо производит дезинформацию и дипфейки, а злонамеренных деятелей будет немало. Что мы можем с этим сделать? У меня нет ответа на этот вопрос, но я надеюсь, что он получит то внимание, которого заслуживает.

Изменение климата

Второй элемент в поликризисе — изменение климата. Глобальная климатическая система оказалась нарушена из-за возросшего вмешательства людей, а в особенности из-за огромных объёмов парниковых газов, углекислого газа и метана. Парижское соглашение 2015 года поставило цель — ограничить потепление 1,5° по Цельсию относительно доиндустриальной эпохи. Сейчас ситуация выглядит так, что этот потолок будет превышен: несмотря на все усилия по борьбе с изменением климата, темпы потепления на самом деле ускоряются.

Два очень уважаемых климатолога — Дэвид Кинг, бывший главный научный советник британского правительства, и Йохан Рокстрём из Потсдамского института — предупреждают, что эта тенденция может спровоцировать наступление точек невозврата и привести к коллапсу жизни на Земле.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) заявляет, что при сохранении нынешней климатической политики к 2100 году Земля станет горячее на 2,5−2,7°C. Это будет катастрофа, говорят учёные. Это выше самой высокой температуры на Земле на протяжении последних четырёх миллионов лет. Полностью растают ледяные щиты Гренландии, Гималаев и Западной Антарктики, а уровень моря повысится на десять метров.

«Произойдёт коллапс всех крупных биомов планеты Земля (дождевых лесов, многих лесов умеренной зоны), начнётся быстрое таяние вечной мерзлоты, полный коллапс морской биологии, изменение обитаемости на значительной части Земли, — говорит Рокстрём. — Более трети территории планеты вокруг экваториальных регионов станут необитаемыми, потому что будет превышен необходимый для здоровья порог, равный примерно 30°C».

К сожалению, когда борьба с изменением климата затрагивает источники существования людей, они хотят защитить эти источники. Фермеры в Германии и Нидерландах готовы бунтовать против регулирования выбросов азота, потому что такое регулирование не позволит им содержать коров. Они мобилизовались, побеждая на выборах и потрясая основы Евросоюза.

Я также должен упомянуть желание нефтяных компаний и дальше получать свои прибыли.

В борьбе с изменением климата мы сильно отстаём от графика. Мы должны делать всё, что климатологи считают необходимым: сильно и быстро сокращать выбросы парниковых газов, удалять избыток парниковых газов из атмосферы, замораживать Арктику. Чтобы сделать это, мы обязаны получить согласие сообществ коренных народов. И всё это надо делать как можно скорее.

Российская война против Украины

И тут мы подходим к третьему компоненту поликризиса. Российское нападение на Украину стало негативным шоком для мира, нарушив поставки продовольствия и спровоцировав большую геополитическую перегруппировку. И всё же реальные результаты намного лучше, чем можно было ожидать. Украинская армия организовала героическое сопротивление и, благодаря мощной поддержке США и Европы, сумела развернуть ситуацию. Российская армия оказалась бумажным тигром — плохо управляемым и полностью коррумпированным. «Группа Вагнера», частная армия наёмников, на какое-то время активизировала вторжение, но в конечном итоге тоже не смогла победить Украину.

В результате сейчас Украина готовится начать контрнаступление, как только будет поставлена вся техника, которую ей пообещал Запад. Байден даже согласился, что Украине надо передать истребители F-16.

Я верю, что контрнаступление будет успешным. Целью станет Крымский полуостров, где расположена главная военно-морская база России. Разрушив уже и так повреждённый мост, который связывает Крым с Россией, Украина сможет превратить этот стратегический актив в стратегический пассив, потому что в Крыму нет воды. Если мост будет разрушен, Крым станет зависим от поставок воды из Украины.

Поскольку многие регионы Российской Федерации уже раздражены властью деспотичного режима президента Владимира Путина, подобные события могут заставить их вообще отвергнуть этот режим. Возрождённая Российская империя, о которой мечтает Путин, может дезинтегрироваться и перестать создавать угрозу для Европы и мира.

Окончание войны в Украине станет позитивным шоком для мира. У Байдена появится возможность снизить напряжённость в отношениях между США и Китаем, который сам испытывает сейчас экономический спад, что повышает восприимчивость председателя Си Цзиньпина к идее поиска взаимопонимания с США. Байден не стремится сменить режим в Китае; всё, что он хочет: восстановить статус-кво на Тайване.

Разгром России в Украине и снижение китайско-американской напряжённости позволят открыть для мировых лидеров необходимое пространство, чтобы сосредоточиться на борьбе с изменением климата, грозящем уничтожить нашу цивилизацию. Однако путь, ведущий к такому исходу, узок и петлист. И поэтому в конце фразы «демократия сможет пережить поликризис» разумно поставить знак вопроса.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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