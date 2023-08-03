Главная неудача для Кремля. Чем закончился для Путина саммит Россия-Африка 3 августа, 20:13 NV Премиум Путин использовал военно-морской парад, на который были приглашены президенты Буркина-Фасо, Эритреи, Мали и Республики Конго, чтобы подчеркнуть способность ВМФ России доминировать в этом регионе (Фото:REUTERS)

Путин приложил огромные личные усилия для обхаживания африканских лидеров, но даже московские эксперты затрудняются сформулировать, чего именно ему удалось достичь

В ходе подготовки к саммиту Россия-Африка, который официально состоялся в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля, были приложены целенаправленные дипломатические усилия, и президент Владимир Путин с полудня среды до вечера субботы безостановочно выступал, налаживал контакты и развлекал гостей. Его главной целью было продемонстрировать широту и глубину связей России с континентом.

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И как результат — первая же неудача: в мероприятии приняли участие всего 17 глав государств и 10 премьер-министров (из 54 африканских стран). Да и сами обсуждения были настолько малосодержательными, что неловкая ошибка патриарха Кирилла, назвавшего Путина на пленарном заседании «Владимиром Васильевичем», стала ключевой новостью. Однако главной неудачей, скрытой за высокопарными заявлениями,