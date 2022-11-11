После Херсона. Какой сигнал Путин посылает Западу 11 ноября, 19:37 Эксклюзив НВ Виталий Портников: Путин, которому исполнилось 70 лет, если ему позволит здоровье, может возглавлять РФ еще в ближайшие 10−15 лет (Фото:REUTERS)

Для кремлевского режима политических угроз с точки зрения дальнейших боевых действий в Украине нет

Когда был утрачен Лиман — была одна режиссура, были протесты, заявления о том, что надо разжаловать генерала Александра Лапина. Сейчас, когда генерал Суровикин принял решение, что Россия должна покидать Херсон, а мы должны таким образом устанавливать над ним контроль, звучит полностью единодушно «за», все довольны. Все говорят, какой герой генерал Суровикин молодец. И сравнивают, что Суровикин покинул Херсон с тем, как фельдмаршал Михаил Кутузов покинул Москву. Поэтому мы видим, что для кремлевского режима никаких политических угроз (с точки зрения дальнейших боевых действий в Украине) нет.

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То, что так называемые военкоры пишут в крупных прокремлевских каналах о предательстве — в тоталитарной стране не имеет никакого значения. Потому что не имеет никакого значения мнение общества о действиях власти, а важен исключительно уровень эффективности силового аппарата. Поэтому никакого значения какой-либо отвод войск с любой территории иметь не будет. Вы просто должны это понять.

Я вас убеждаю, что даже если бы какая-то армия сейчас вошла во Владивосток, а какая-то — в Белгород, тоже нашлись бы объяснения, почему это так хорошо и почему надо за это поблагодарить Владимира Владимировича Путина: «А в Москве-то врага нет!» Я могу вам написать 55 объяснений, почему это все правильно делается.

Так что в этой ситуации я абсолютно спокоен за судьбу кремлевского режима и лично Владимира Владимировича. Ему удалось столь эффективный силовой аппарат создать за эти годы.

Сдача Херсона — это мог быть сигнал Западу: