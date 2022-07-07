Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина 7 июля, 10:03 Эксклюзив НВ Павел Баев: Путин считает, что эскалация экономических проблем может нарушить солидарность ЕС (Фото:REUTERS)

Путин, стремясь сломить единство Запада, топит российскую экономику

На полях сражений Донбасса российские войска все еще нацелены продвигаться вперед, однако на глобальной арене конфронтации с коллективным Западом Россия продолжает терять позиции. На прошлой неделе ряд тяжелых ударов сокрушил российские оборонительные геополитические позиции, а попытки Москвы нанести контрудары лишь усугубили нанесенный ущерб.

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Первым крупным ударом для России стало взятое на себя G7 обязательство поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией «столько, сколько потребуется». Некоторые российские эксперты продолжали утверждать, что этот саммит в Баварских Альпах не принес практических результатов. Однако западные лидеры после Альп отправились в Мадрид на саммит НАТО, и там, конечно, практические результаты не заставили себя долго ждать. Здесь даже провластные московские аналитические центры отметили беспрецедентный уровень солидарности Запада, поддерживаемый и ведомый США.

Единственная надежда большой стратегии России — на то, что это единство окажется недолгим и, по мере того, как будет усиливаться усталость от войны на истощение в Украине, разрушится. Подобные ожидания подробно изложены в нескольких экспертных российских оценках внутризападных разногласий, которые более заметны в Евросоюзе, чем в активизировавшемся НАТО. Официальные российские СМИ стремятся преувеличить политические разногласия в Болгарии, вызванные решением правительства о высылке 70 российских дипломатов. Тем временем МИД России выступил с резким демаршем против решения Норвегии не выдавать разрешение на перевозку товаров на полярный архипелаг Шпицберген российской горнодобывающей компании.

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