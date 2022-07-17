Путин и его силы. Что меняется для армии России — три главных аспекта 17 июля, 07:13 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Путин до сих пор не отдал приказ о всеобщей мобилизации (Фото:REUTERS)

В прошлый раз я задался вопросом, сможет ли Украина победить, и ответил, что да, хотя еще не ясно, удастся ли ей это. Сейчас хочу подробнее остановиться на том, что привело меня к такому выводу

Я предположил, что ВСУ не станут повторять российскую тактику, а попытаются использовать точность дальнобойной артиллерии, поставляемой западными странами. Они сосредоточатся «на линиях снабжения, базах и командных пунктах, совершая неожиданные вылазки, используя партизанскую тактику в городе против оккупационных сил, оставляя российские войска в неведении относительно того, откуда будет следующая атака».

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Так все и происходило в течение последней недели.

Далее я предположил, что это может поставить высшее командование России перед неудобным выбором. Нужно будет пересмотреть свою долгосрочную стратегию, как сохранить свои силы для борьбы с будущими угрозами. Россия не сможет «позволить себе отступать дюйм за дюймом к границе, неся потери на всем пути». Вот на этом-то я и хочу подробнее остановиться.

В конце прошлой недели Минобороны России заявило, что после недавних достижений по захвату Луганской области, его силам необходима пауза, чтобы «пополнить свои боевые возможности», прежде чем перейти к следующему этапу войны. Путин воспользовался случаем для артикуляции оптимизма, подчеркивая, что оснований для беспокойства нет. «Все должны знать. Что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали», — сказал он на встрече с лидерами фракций Госдумы. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Пусть попробуют», — ехидничал президент РФ.

Его «придворные» говорят о выполнении первоначальных целей «специальной военной операции». Старый товарищ Путина — Николай Патрушев, глава Совбеза РФ, по-прежнему утверждает, что цель — «демилитаризовать» всю Украину.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков растолковал вышеупомянутое «еще всерьез ничего не начинали»: «Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. Поэтому все эти заявления западников буквально абсурдны. Они просто добавляют горя для украинского народа», — заявил Песков.

Российские вооруженные силы приближаются к кризисному переломному моменту

Это бахвальство может быть направлено на то, чтобы удержать страны НАТО от еще большего участия, а также успокоить свое население (хотя более проницательные люди сочтут такие заверения очень тревожными). Почему вооруженные силы используют лишь малую часть своих возможностей, когда им нужно как можно скорее закончить «спецоперацию»? Чего они ждут? Почему мы используем старые танки и старых солдат? После заявления Путина Министерство обороны Великобритании отметило, что в феврале 2022 года «первые эшелонированные штурмовые части были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2 с толщиной брони до 33 мм, с установленной мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой», сейчас же многие из поступающих подкреплений — это «неслаженные группы, у которых устаревшие или неподходящие орудия».

Утверждения о том, что российские войска «еще ничего всерьез и не начинали» наверняка огорошило генералов, потерявших треть своего боевого состава, а возможно, и больше. Им потребовалось более двух месяцев, чтобы захватить последние 10% Луганской области, в то время как половину Донецкой еще предстоит завоевать, чтобы выполнить поставленные Путиным минимальные задачи.

Вопреки бахвальству Путина, российские вооруженные силы, возможно, приближаются к кризисному переломному моменту, поскольку им грозят не только все более сложные бои в Украине, но и риск долгосрочной деградации боеспособности.

Вот три аспекта текущей ситуации, которые будут беспокоить российское высшее командование:

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