Второе большое наступление России. На что делает ставку Путин — простое объяснение
Путин делает ставку на долгую, многолетнюю войну на истощение Украины — это факт (Фото:REUTERS)
Я не думаю, что кто-то в России говорит войскам «делайте что хотите, не важно, сколько у вас ресурсов». Так решения не принимаются. И там никогда они так не принимались
Есть аналитики, утверждающие, что сейчас изменились целые войны, мол, теперь это война не просто за сохранение России, а за сохранение путинской России. Я не согласен. Путин так говорит, конечно. Но это не имеет никакого значения. Цели остаются те же — восстановление государства в границах 1991 года — этого государства, которое они считают Россией. Что они при этом говорят, не имеет никакого значения. То, что говорит Путин, не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что он делает.
Я хочу понять, что значит «Россия проигрывает войну»? Вы понимаете, что у нас и у России могут быть совершенно разные представления о проигрыше. Мы знаем, что такое проигрыш войны гитлеровской Германией: американские, советские, британские войска в Берлине, самоубийство Гитлера и другие события, повлекшие демонтаж нацистского государства.
То, что у нас в голове является поражением России, и то, что будет в голове россиян, — это совершенно разные вещи. Если Россия потеряет эти территории, которые она оккупировала и аннексировала, это будет для нас с вами очевидным поражением. Во-первых, до этой ситуации еще нужно дойти. Мы не будем знать, как выглядит мир в этой ситуации, когда это произойдет. Это все вопросы достаточно сложные.
Во-вторых, я не знаю, будет ли это объявлено в России поражением. Возможно, в России это будет объявлено победой: