Пригожина поставили на место. Зачем Путину Герасимов и какова теперь ставка на войну 19 января, 08:52 Эксклюзив NV Путин сократил дистанцию между собой и войной, косвенно взяв на себя большую ответственность (Фото:REUTERS)

Кадровые перестановки помогли отвлечь внимание от сокрушительного украинского удара по казармам в Макеевке и фальшивого российского возмездия в Краматорске

Боевые действия в Украине в основном сводятся к 10-мильному полю битвы между Бахмутом и Соледаром. В ходе этих ожесточенных боев 11 января командный состав российской «специальной военной операции» был внезапно обновлен. Теперь командует вооруженными силами в Украине генерал Валерий Герасимов, начальник российского Генерального штаба, а прежний командующий, генерал Сергей Суровикин, стал подчиняться Герасимову как один из трех его заместителей.

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Логика этой перестановки была не сразу понятна, так как Суровикин, назначенный в начале октября 2022 года, когда российская группировка, дислоцированная на правом (западном) берегу Днепра, оказалась в отчаянном положении, широко воспринимался как компетентный командир и получил похвалу, а не обвинения в связи с отступлением из Херсона. На новой должности Герасимов должен организовать и возглавить новую крупномасштабную наступательную операцию, но шансы на успех тут весьма невелики, а более широкий политический контекст его назначения может означать более решительную мобилизацию России на войну.

В лагере русских деятелей войны повышение Герасимова, означает неудачу для Евгения Пригожина, мастера наемников Вагнера,