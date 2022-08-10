Лана Зеркаль

Лана Зеркаль

Советница министра энергетики, экс-замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции

Путин указал Орбану на его место

10 августа, 18:49

Когда Венгрия выбивала себе исключение из пакета санкций на нефть, их предупреждали, что это плохо закончится

Когда Путин отключил нефть Орбану, то просто указал на его настоящее место. Удобная вещица хозяина Кремля. Хочет — попросит сделать грязную работу. А захочет — заставит. Анекдот об удобной штучке и царевне-лягушке пересказывать не буду, но поищите, он уместен.

Видео дня

Когда Венгрия выбивала себе исключение из пакета санкций на нефть, их предупреждали, что это плохо закончится. Мои предупреждения Орбан воспринял как угрозу и даже требовал гарантий против «несчастного случая». Вот он и для Венгрии, и для Чехии, и для Словакии, которые зависят от поставок по нефтепроводу.

Они это смогут пережить, Европе есть где брать горючее, но мы не должны злорадствовать. Нам нужно помочь стране-наркоману, зависимому от одного поставщика нефти, слезть с этой иглы.

Правильным решением было бы способствовать диверсификации поставок

Мы должны понимать, что венгры будут работать на Россию и Путина безотносительно к тому, делают ли они это с удовольствием или по принуждению. Унижение Орбана Путина не волнует, главное, чтобы штучка кричала о вреде санкций.

Правильным решением было бы способствовать диверсификации поставок. И здесь у нас есть что предложить. У нас есть отличный нефтепровод Одесса-Броды, сообщающийся с «Дружбой». После победы и разблокирования одесского порта мы сможем наполнить его нефтью для «Дружбы».

И тогда Венгрия получит доступ к разным поставщикам нефти. И сможет не зависеть от путинских проделок. А мы, может быть, даже станем друзьями с венграми.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Венгрия

Эксклюзивы НВ

Люди отдыхают на пляже, когда поднимается дым и пламя после взрывов на российской военной авиабазе в Новофедоровке. Крым, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
«Для РФ назревает серьезный кризис» /
С помощью какого вооружения Украина научилась бить на 150 км, готовясь к наступлению — Яковина
10 августа, 13:04
События
Свежие могилы российских военнослужащих на кладбище в Волжском, недалеко от Волгограда, РФ. 26 мая 2022 года (Фото:REUTERS)
Темпы потерь /
Западная пресса публикует впечатляющие цифры погибших и раненых на войне с Украиной российских военных
10 августа, 09:54
Геополитика
Ход за Западом: экс-главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Бридлав уверяет, ход войны решит скорость поставок вооружения союзниками Украины. (Фото:REUTERS/Chris Wattie)
ВСУ неимоверно хороши в тактике /
Генерал Бридлав — об освобождении Херсона и украинской победе, дата которой «полностью зависит от Запада»
10 августа, 07:08
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X