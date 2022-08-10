Путин указал Орбану на его место 10 августа, 18:49

Когда Венгрия выбивала себе исключение из пакета санкций на нефть, их предупреждали, что это плохо закончится

Когда Путин отключил нефть Орбану, то просто указал на его настоящее место. Удобная вещица хозяина Кремля. Хочет — попросит сделать грязную работу. А захочет — заставит. Анекдот об удобной штучке и царевне-лягушке пересказывать не буду, но поищите, он уместен.

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Когда Венгрия выбивала себе исключение из пакета санкций на нефть, их предупреждали, что это плохо закончится. Мои предупреждения Орбан воспринял как угрозу и даже требовал гарантий против «несчастного случая». Вот он и для Венгрии, и для Чехии, и для Словакии, которые зависят от поставок по нефтепроводу.

Они это смогут пережить, Европе есть где брать горючее, но мы не должны злорадствовать. Нам нужно помочь стране-наркоману, зависимому от одного поставщика нефти, слезть с этой иглы.

Правильным решением было бы способствовать диверсификации поставок

Мы должны понимать, что венгры будут работать на Россию и Путина безотносительно к тому, делают ли они это с удовольствием или по принуждению. Унижение Орбана Путина не волнует, главное, чтобы штучка кричала о вреде санкций.

Правильным решением было бы способствовать диверсификации поставок. И здесь у нас есть что предложить. У нас есть отличный нефтепровод Одесса-Броды, сообщающийся с «Дружбой». После победы и разблокирования одесского порта мы сможем наполнить его нефтью для «Дружбы».

И тогда Венгрия получит доступ к разным поставщикам нефти. И сможет не зависеть от путинских проделок. А мы, может быть, даже станем друзьями с венграми.

Текст опубликован с разрешения автора

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