Алексей Мельник

Алексей Мельник

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова

Путин мстит, а генералы зарабатывают. К чему идет «спецоперация» России

1 июля, 21:10
Эксклюзив НВ

Последнее обновление целей «спецоперации», озвученное Путиным 30 июня, существенно корректирует прежние планы… собственно Путина

Где-то на заднем плане оказались «денацификация», «демилитаризация». Вроде бы цель только «освобождение Донбасса». Но потом, между прочим, добавляет, что тоже должно быть «создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой россии». И здесь скрывается именно та неопределенность. Это сделано намеренно. Это не просто оговорка Путина. Здесь он оставляет элемент неопределенности в том, каким образом россия должна достичь этих целей, которые «гарантировали бы безопасность».

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Теги:   Коррупция Владимир Путин Армия России Ракетные удары Демилитаризация Генералы Война России против Украины спецоперация

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к.э.н, банкир, эксперт по международной экономике и финансам
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