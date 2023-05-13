Главный сигнал, который послал Путин во время парада 9 мая. Неожиданная расшифровка 13 мая, 09:23 NV Премиум

Самым интересным аспектом мероприятия были те, кого посадили 9 мая рядом с Путиным на подиуме на Красной площади

Как известно, во времена холодной войны кремленологи пытались расшифровать настроения в советской элите, изучая планы рассаживания гостей в праздничные дни, чтобы понять, кто был в политическом фаворе, а чья звезда могла вот-вот закатиться.

Видео дня

Это полузабытое искусство теперь снова востребовано, поскольку аналитики ищут информацию о столь же непроницаемом для сторонних наблюдателей путинском режиме. Взгляд на рассаживание гостей во время парада победы на этой неделе в Москве дает некоторое представление о том, что, несмотря на военные неудачи последних пятнадцати месяцев, Владимир Путин делает двойную ставку на покорение Украины.

На первый взгляд, ежегодный парад 9 мая в России в лучшем случае не стал событием, а в худшем — был позором. Короткое выступление Путина не преподнесло сюрпризов, а присутствие всего одного антикварного танка на самом военном параде можно было интерпретировать лишь как свидетельство плачевного состояния российских вооруженных сил.

Возможно, самым интересным аспектом мероприятия были те, кого посадили рядом с Путиным на подиуме на Красной площади.