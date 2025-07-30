Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Иллюзия силы Путина. Что стоит за провалом мирных переговоров

30 июля, 17:11
Что происходит вокруг последних инициатив США, России и Европы

Ожидания от третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, состоявшегося 23 июля, изначально были крайне низкими — и прошедшие в течение сорока минут переговоры полностью их оправдали. Ни одна из сторон не проявила гибкости в отношении своих взаимоисключающих позиций по рамкам мирного соглашения, изложенным в меморандумах на предыдущей встрече 2 июня. Тем не менее, обе стороны сочли важным продемонстрировать готовность к дальнейшим контактам и продолжению обмена пленными, ослабив при этом принцип равного количества тяжелораненых и больных.

Украина стремилась подкрепить своё предложение о немедленном и безусловном прекращении огня, предложив провести встречу президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в августе, и турецкие посредники, по-видимому, выразили готовность содействовать этому. Кремль категорически отверг эту идею, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп назвал такую встречу «возможной», и это заявление было опубликовано в официальных СМИ.

