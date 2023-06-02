После наезда кадыровцев. У Пригожина остались два варианта 2 июня, 08:21

Наезд высокопоставленных кадыровцев на Пригожина — это очень важный поворот

Три соображения на этот счет.

Во-первых, отдать соответствующий приказ Кадырову мог только один человек — Путин.

То есть Путин уже больше не может делать вид, что с Пригожиным все нормально, и что он слушается Кремль. Тем, кто слушается, глава так называемого «парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов в телеграме угрозы не пишут.

Видео дня

Во-вторых, в своих выступлениях кадыровцы озвучили главные претензии Кремля: выход Пригожина из подчинения, бешеная медиаактивность и рост личной популярности. Путин категорически недоволен появлением у него потенциального соперника.

В-третьих, выбор именно этих людей для наезда означает, что в случае отказа от повиновения ликвидацию Пригожина поручат кадыровцам. Это для того, чтобы он не надеялся на арест или суд — убьют там, где смогут и при первой же возможности.

Теперь у Пригожина два варианта — полностью свернуть свою предвыборную кампанию и вернуться в положение безмолвного инструмента Кремля, либо пойти на открытый конфликт с кадыровцами (и, соответственно, Кремлем).

Очень интересно, что он выберет.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV