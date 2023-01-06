Кино и россияне 6 января, 11:49

Бездарная верноподданная пропаганда становится кормушкой

Даже нерожденные в СССР хотя бы раз слышали фразу кино и немцы. Это устойчивое выражение, перевод которого на украинский разве что еще больше запутает. В постсоветских странах ее используют преимущественно бывшие советские граждане, когда нужно кратко и универсально описать любую абсурдную ситуацию. Причем не абсурд повседневной жизни, идеально описанный в свое время Сергеем Довлатовым и Венедиктом Ерофеевым. И не абсурд кафкианский, когда человек оказывается неизвестно где и никто не может объяснить, что происходит и как этому противостоять.

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Кино и немцы — об абсурде подмены понятий, которым вооружается пропаганда самого низкого качества. То есть когда создатели продуктов пропаганды и соответствующих смыслов сами не верят в то, чем занимаются. На выходе только осваивая средства. Но, цитируя джентльмена удачи из одноименной советской комедии, тыря мелочь по карманам. Природа происхождения фразы — от военных фильмов советского производства. Где главные герои, в том числе дети, без особого напряжения побеждают карикатурных немецко-фашистских захватчиков.

В карикатурах, тем более во время войны, нет ничего плохого. В частности, карикатуры группы советских художников под общим псевдонимом Кукрыниксы свое полезное дело по дегуманизации гитлеровцев делали. Но эти работы изначально назывались карикатурами. Их так и следовало воспринимать.

В общем диктаторы осознают возможности кино

Среди фильмов на соответствующую тематику в СССР комедий упоминается крайне мало. Военные комедии не приветствовались. Знаю историю, когда к режиссеру Николаю Литусу, который в 1979 году снял на студии Довженко комедию «Дачная поездка сержанта Цибули» были претензии: мол, люди на войне погибли — а Литус смеется. Враг, кем бы он ни был, хоть немцем, хоть белогвардейцем, хоть американским шпионом, хоть буржуем недорезанным и кулаком с обрезом под «соусом» изображался полным придурком, причем серьезно. А те, кто врага уничтожает, — конечно же, русские — наделялись добродетелями святых. Разве что буквальное приравнивание к лику святых в СССР тоже не приветствовалось. Хотя в нынешней России, которую уже окрестили православным Талибаном, — почему бы нет.

Подобные упоминания спровоцировала новость о появлении в свободном доступе на стриминговом сервисе Apple TV очень странного продукта: фильма Ополченочка, снятого в 2019 году в Луганске на киностудии местных боевиков Лугафильм при поддержке оккупационной администрации и рассказывающего о женщинах в рядах боевых формирований. Хотя в Луганске никогда раньше не было даже намека на киностудию и вообще, кажись, кино не снимали. Не важно, что это — первый и пока единственный продукт некоего «голливуда в ЛДНР». Смеяться можно сколь угодно. Так же, как и возмущаться. Да, именно это так называемое произведение попадает под определение кино и немцы. Но официальная страница производителя информирует: данная студия является составной частью ООО Продюсерского центра Родина. Это ярко свидетельствует: в России отлично понимают как ничтожность подобных произведений, так и важность их появления. И речь не только об освоении сравнительно небольших средств.

Следует оглянуться на десять лет назад и вспомнить тождественные российские кинопродукты. Здесь и Август, восьмого — об оправдании войны в Грузии, и Матч — личный пропагандистский проект Тимофея Сергейцева, автора концепции уничтожения Украины, и Крымский мост — лента Тиграна Кеосаяна, мужа главной российской пропагандистки Маргариты Симоньян. Их гораздо больше. Чего греха таить, в Украине украинские группы причастны к созданию подобного кино с немцами, извините, украинцами в статусе главного врага вместо немцев. Но следует уяснить: не Ополченочкой единой.

Потому что на днях диктатор Путин поручил министерству обороны подготовить вместе с документалистом фильмы о вторжении в Украину и обеспечить их показ во всех российских кинотеатрах. А ранее руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин финансировал производство пропагандистских кинолент Турист и Солнцепёк , прославляющих наемников-вагнеровцев. Еще ранее массив пропагандистских лент снимали в СССР, Третьем рейхе.

В общем, диктаторы осознают возможности кино. Причем наверняка понимают: давно прошли времена талантливого сочетания пропаганды и искусства, как это делали Сергей Эйзенштейн, Ленни Риффеншталь или Сергей Бондарчук. Сегодня осваивать средства на кинопропаганду дают ремесленникам самого низкого качества. Хотя в самом слове ремесленник нет негатива, ведь аристократия во все времена ценила качественную ремесленную работу. Другое дело, что в настоящее время среди авторитарных правителей нет аристократов. Конечно, речь идет о России, где аристократию уничтожили до седьмого колена. Итак, результат их работы соответствует старому анекдоту, в котором поляк, глядя на «Запорожец», спрашивает его владельца: То пан сам склє́пав?

Если нулевой эффект от разного образа ополченочек понятен, как говорится, и ежу — то для чего это все делается и на кого рассчитано? Ответ прост: вливание денег не только в кино, но и книжную, театральную и музыкальную пропаганду определяет приоритет финансирования государством всего сегмента, который за поребриком формально относится к культуре. И в то же время доказывает существование «тяготности» определенных традиций, их бесперебойность. Или работаешь так — или не работаешь никак.

Бездарная верноподданная пропаганда становится кормушкой как для когда-то действительно талантливых в разных сферах россиян, так и для коллаборантов из оккупированных Россией территорий, ни одна из которых не может похвастаться портфолио собственных талантов. Даже если закрыть каналы ее распространения за пределы подконтрольных России территорий, она все равно будет не столько промывать мозги, сколько развращать и способствовать системной деградации всего, что когда-то могло благодарно прорасти. Совершенно лишая пропаганду влияния и действенности даже в нынешнем российском обществе.

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