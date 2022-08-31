Херсон и решение Кремля. Что определит дальнейший ход войны 31 августа, 14:20 Эксклюзив НВ Петр Бурковский: Путин снова попробует по своей старой логике «ударить первым» (Фото:REUTERS)

Что значит для россии удержание оккупированной Херсонщины и какие цели на данном этапе войны важны для Украины

Сейчас все обеспокоены тем, что будет происходить в Кремле после поражения в Херсоне. Сразу выскажу предостережение: сейчас безрассудно говорить о последствиях события, которое еще не произошло и характер которого еще неизвестен. Можно остановиться только на том, что значит для России удержание оккупированной Херсонщины и какие цели на данном этапе войны важны для Украины.

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Оккупированная Херсонская область, в частности, правый берег Днепра имеет для россиян важное значение как: территория, откуда они могут продолжать атаки в сторону Николаева/Одессы и Кривого Рога/Южноукраинской АЭС.

В то же время это также территория, в случае потери которой россияне оказываются перед неприятной дилеммой: защищать оккупированный Крым конвенционным оружием или применять оружие массового уничтожения со всеми сопутствующими рисками (полная экономическая и гуманитарная изоляция от мира, гораздо хуже, чем КНДР, продолжение войны). Если вкратце, то это крушение всего правления 20-летнего Путина и его клики, когда очертания нового «смутного времени» из гипотетического превратятся в серьезный политический риск.

Понимая это, Кремль требует от военных сделать все, чтобы этого не допустить и ликвидировать эту угрозу, особенно после успешных действий украинских сил обороны и сопротивления в оккупированном Крыму.

Но российские генералы, как любые бюрократы в деспотической системе, хотят, чтобы правитель сам избрал и принял решение, которое они будут затем выполнять. Чтобы Путин сам приказал то ли возобновить наступление на Херсонщине, то удвоить усилия на другом направлении и заставить украинские войска обороняться, а не наступать.

Это крушение всего правления 20-летнего Путина и его клики

Таким образом, Кремль в третий раз (после решения о вторжении и решения завоевать полностью Луганскую и Донецкую области) должен принять решение, которое определит дальнейший ход войны.

Для этого Кремлю понадобятся уточненные знания о планах союзников Украины, США и ключевых европейских государств. Будут ли предоставлены Украине осенью достаточные средства для контратаки? То есть готов ли Запад инвестировать в серьезное военное поражение россии на юге?

Если да, тогда Путин снова попробует по своей старой логике «ударить первым» там, приказать своим генералам исправить положение российских войск, где оно наиболее шаткое. Если нет, война будет продолжаться по плану: продолжится медленное наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и критической инфраструктуры с целью разрушения экономики и срыва подготовки к зимнему периоду, энергетический шантаж Европы, подрыв политической стабильности в странах ЕС.

Наверное, самой плохой для Кремля новостью, с этой точки зрения, может стать очень скудное сообщение для прессы по итогам новой встречи в формате «Рамштайн» в начале сентября. Если Запад решит инвестировать в решительную победу Украины необходимым количеством и качеством оружия, «трубить» об этом никто не намерен. Напротив, начнется волна «телефонной дипломатии»: мистер/герр/мсье Путин, мы советуем вам вспомнить, что говорил Михаил Горбачев, когда выводил войска из соседней страны, потерпев поражение.

Для Украины ситуация совершенно иная.

Во-первых, украинская армия и высшее военное руководство не являются рабами и имеют возможность действовать так, как этого требует искусство войны, а не прихоти одного персонажа. Это гарантирует победу, хотя никто не назовет даты освобождение городов, направление наступления или точное количество уничтоженного врага. Пусть этим занимается российское министерство «жестов доброй воли».

Во-вторых, даже самый оптимистичный результат сентябрьской и последующих встреч «Рамштайна» и полный запрет шенгенских виз не гарантируют завершения войны на желаемых для Украины условиях. Надо постоянно помнить, что НАТО стремится к тому, чтобы война не вышла за пределы нашего государства. Поэтому практически всех, кроме нас и наших верных союзников, устроит мир, даже если он не восстановит все наши государственные границы.

В-третьих, в украинском обществе продолжается болезненный процесс приспособления к войне. Нет требования завершить войну «под елку», большинство готово терпеть материальные затруднения ради свободы — около 90% украинцев, несмотря на войну, видят свое будущее в своем государстве. Власти должны осознать свои ошибки в конце прошлого года и думать не перспективой первых послевоенных выборов, а работать ради сохранения государства, демократии и доверия главных союзников в условиях продолжительной войны.

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