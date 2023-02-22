Это полностью подрывает позиции Путина. Что меняется в войне России против Украины 22 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

Конечно, Путин понимает, что ему не победить. Но, к сожалению, он также знает, что не может и проиграть

24 февраля приближается годовщина путинского вторжения, и президент США Джо Байден нанес секретный и мужественный визит в Киев, чтобы продемонстрировать «непоколебимую поддержку» борьбы Украины с жестокостью России. Байден и президент Владимир Зеленский встретились, а затем прошлись по улицам Киева как раз в тот момент, когда прозвучала сирена воздушной тревоги. «Год спустя Киев стоит, — заявил Байден. — И Украина стоит. И демократия стоит». Когда его спросили, какова его цель в отношении этой поездки, Байден сказал, что хочет показать миру, что Соединенные Штаты «здесь, чтобы остаться», добавив: «Мы не уходим». Визит Байдена был приурочен к ожидаемому выступлению Владимира Путина (21 февраля) о его войне. Но поездка Байдена в Украину затмила это и подчеркнула реальность того, что у Путина нет пути к победе.

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