Понимает ли Путин, что он проиграл? 11 мая, 11:39

У Путина нет ни одного способа обеспечить себе победу. Но есть, по крайней мере, четыре пути обеспечить украинское поражение

Чи розуміє Путін, що він програв? Безумовно. Навіть якщо йому вішають локшину на вуха щодо якихось тактичних перемог — все одно провал зимового наступу, провал осінньо-зимової ракетної кампанії, економічні проблеми, соціальні настрої та міжнародна ситуація є очевидними.

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Путін не має шансу на перемогу, бо перемога — це мир, кращий за попередній. Шматок української землі в зубах не робить мир для Росії кращим, ніж станом на січень 2022. Суходільний коридор в Крим не вартий розгромленої кадрової армії, розтрощених державних фінансів, зруйнованої економіки та міжнародної ізоляції, і головне — втрати перспективи бути третім полюсом у триполюсному світі.

Чого тоді прагне Путін? Відповідь очевидна — він прагне української поразки.

Бувають війни, коли одна сторона здобуває перемогу, а інша зазнає поразки. Ми звикли всі війни міряти такою міркою. Але бувають і війни, коли всі сторони зазнають поразки, а переможців нема. Згадайте Першу світову на східному театрі воєнних дій: Німецька, Австро-Угорська та російська імперії - всі три зазнали поразки, переможців не було.

Путін зазнав поразки, але ми ще не перемогли

Російська поразка ще не означає української перемоги. Бо війна може завершитися нашою перемогою й російською поразкою. А може завершитися поразкою обох сторін. Для Путіна це не буде перемогою, але буде принаймні внутрішнім виправданням — а росіянам він може оголосити перемогу в будь-який момент незалежно від об'єктивних реалій, і вони (за невеликим виключенням) полегшено зітхнуть: «Все закінчилося, ми перемогли, живемо далі як без ризиків і незручностей, так і без образ і принижень, а ця СВО була лише епізодом, вартим забуття». Путін не має потреби зберігати обличчя.

У Путіна немає жодного способу забезпечити собі перемогу. Але є принаймні чотири шляхи забезпечити українську поразку.

Перший шлях полягає у війні на виснаження. Він вірить, що Захід може втомитися, й українські ресурси закінчаться швидше, ніж російські.

Другий шлях полягає в заморожуванні конфлікту. Він вірить, що Захід та Схід разом можуть примусити Україну сісти за стіл перемовин і підписати заморожування за тим чи іншим сценарієм.

Третій шлях полягає в розколі українського суспільства. Він вірить, що завищені очікування призведуть до громадянського конфлікту між тими, хто за припинення війни, і тими, хто за продовження війни. Відсутність спільної візії перемоги та сильний інформаційний шум дійсно є ризикованими для України.

Четвертий шлях полягає у втраті Україною шансу на післявоєнне відновлення. Цей шлях добре описаний у статті «Виграти війну, програти мир». Інерційний сценарій українського післявоєнного розвитку є поразкою України.

Путін зазнав поразки, але ми ще не перемогли. Його мета -- дотягнути нас до поразки. Наша мета — перемога. Перемога — це мир, кращий за попередній: відновлена Україна в ЄС і НАТО та деімперіалізована РФ, яка ніколи більше не має можливості загрожувати Україні.

Текст опубліковано з дозволу автора

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