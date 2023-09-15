Роман Свитан

Роман Свитан

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Почему россияне обратились уже к Северной Корее

15 сентября, 12:54
NV Премиум
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Есть ли нам о чем переживать после визита диктатора КНДР Ким Чен Ына во Владивосток к Путину

Хуже, чем сейчас, не будет, это точно на сто процентов. Почему россияне даже обратились уже к Северной Корее и готовы передать некоторые ракетные технологии корейцам? Корейцам именно эти технологии и нужны. У них не получаются ракеты, как бы они там не пыжились не старались, а некоторых моментов, связанных с ракетными технологиями, у них просто нет и произвести они их не могут. Это то что может более-менее произвести Россия. Вот Северной Корее нужны именно эти технологии. А это значит головная боль должна появиться у американцев.

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Теги:   Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын Снаряды Санкции против КНДР Война России против Украины Роман Свитан

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