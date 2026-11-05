Как Путин подставил Лукашенко перед Си

А вот стратегически официальный Минск сел в лужу. И обеспечил себе долгосрочный холодок с целым рядом стран. В чем дело? В теме. А именно в «евразийской хартии многополярности в ХХІ веке».

Реклама

Напомню, что данный документ был разработан совместно МИД Беларуси и МИД РФ и одобрен на совместной коллегии ведомств в Бресте. В реальности больше половины — российские заготовки. Достаточно сырые. И, хоть, на первый взгляд это может показаться неким фундаментальным документом, в реальности хартия — попытка Кремля сыграть против китайских цивилизационных инициатив. Без надежд на продвижение и расширение числа последователей. То есть, без планов превращения хартии в предлагаемую цивилизационную и политическую модель.

В чем суть? Суть в китайских четырех глобальных инициативах. И, в первую очередь в инициативе по глобальному управлению и инициативе по глобальной безопасности. Китай действительно формирует рамки «цивилизационной альтернативы» старому миропорядку. И выдвигая тезисы, создает инфраструктуру через которые они будут реализованы. В том числе, международные структуры-витрины.

Одна из таких — Шанхайская организация сотрудничества. Которая по идее КНР должна стать ключевым проводником инициативы по глобальной безопасности. И на последнем саммите ШОС Си Цзиньпин как раз предлагал ключевые положения инициативы в качестве базиса для развития организации. Но тут есть одна «беда» для РФ. И глобальная инициатива по безопасности инициатива по глобальному управлению в случае своей реализации лишают Россию возможности претендовать не некое «особое» место. По крайней мере, в зоне китайских интересов. А это среди прочего… все постсоветское пространство.

Возникает идея запустить торпедой Лукашенко

Реклама:

Создается ситуация, при которой КНР не только «забрала» у РФ ШОС, но и, реформируя организацию, создает фундамент для того, чтобы в будущем «забрать» ОДКБ и ЕАЭС. И оставить Кремль наедине со своими мечтами о величии. Проблема. Надо противодействовать. Но Россия сегодня (особенно во время войны) критично зависит от торговли с Китаем. А это означает, что в лоб атаковать инициативы Си (тут действительно, это не только коллективное решение китайских элит, но и взгляды и убеждения лично Си Цзиньпина) опасно. Либо просто губительно.

И вот на этом этапе возникает идея запустить торпедой Лукашенко. Тем более, что данный персонаж крайне любит масштабные заявления и демонстрацию себя любимого в качестве, если не мирового лидера, то крайне влиятельной персоны. Предложить цивилизационный проект для ЕС, РФ и КНР -- амбициозно, заманчиво, красиво. Одним словом, ПапаКоли наживку заглотил.

И уже на саммите ШОС и встрече лидеров ШОС+ после предложений Си по глобальной инициативе озвучил свою. Дескать, у нас есть своя идея. При этом критикуя ШОС (читай Китай) за пассивность в решении глобальных проблем. Российская делегация во главе с Путиным радостно молчала. А выступление самого Путина было подчеркнуто нейтральным. Одним словом, Лукашенко не на шутку раздосадовал Си. Что, кстати вылилось в продолжающееся до сегодня похолодание в беларуско-китайских отношениях.

Но дальше — больше. В Минске намека не поняли и проводя анонсированную на саммите ШОС конференцию решили не смещать акценты. А дальше раздувать идею евразийской хартии. То есть, растить себе проблемы. Что заметно уже сегодня.

Реклама:

Читайте также: Дмитрий Чернышев Липкое вранье Путина

Ведь, генсек ОБСЕ — это успех. А вот лидеров других стран не было ни одного. РФ представлена на уровне Лаврова. Высоко, но это не Путин. А вот другие государства ШОС — статусные, но фигуры третьего порядка. Из КНР — пятого-шестого порядка. Из других приглашенных государств (в первую очередь, Глобального Юга) — аналогично. Вроде украшенный сединами, обогащенный опытом и с богатыми регалиями из прошлого. Но сегодня «почти никто».

Но конференция прошла. И вогнала еще одну занозу в занесенную для рукопожатия ладонь китайской стороны. На радость Москве. Поскольку Путин и создал проблемы Китаю — речь идёт о прецеденте, на который можно ссылаться. Дескать, государство, с которым у вас, кстати, уровень политических отношений выше, чем с РФ, выступает с альтернативой. То давайте обсудим. Проще говоря, возможность забалтывать процесс при случае.

Читайте также: Сергей Плохий Последний срок Трампа

А второй результат — та самая заноза. Путин начинает умело «токсичить» Лукашенко в глазах Си. Используя, в данном кейсе не только варианты давления, но и игру на амбициях этого престарелого беларуса. Тот наживку хватает и радостно меняет тактически приятные моменты (вновь ОБСЕ таки да) на риски стратегических провалов.

И, если еще 10 лет назад в его окружении было достаточно людей, которые могли при случае мягко подсказать губительность тех или иных шагов, то сейчас и людей таких мало. И атмосфера, когда любое несогласие, даже в ближайшем окружении, воспринимается как потенциальное «предательство» и посягательство на «величие мысли лидера», заставляет умных молчать. С простой мыслью «дедушка стар. Таблеток бессмертия пока не изобрели».

Реклама:

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора