Страшная реальность для России. Что обнажил указ Путина о внешней политике 5 апреля, 20:13 Эксклюзив NV

Ближайшее стратегическое планирование России по-прежнему исключает возможность поражения, но это отрицание лишь усугубит будущий шок

31 марта президент России Владимир Путин подписал новый указ о «Концепции внешней политики России». Это весьма странный документ, который попытался объединить искажённый взгляд на мир Кремля с его представлением о преувеличенной роли России в мире для того, чтобы ввести в заблуждение государства Глобального Юга. В указе Россия представлена ​​как особое «государство-цивилизация с уникальной миссией, которая заключается в поддержании глобального баланса сил для большинства человечества», якобы заинтересованного в усилении вклада России в глобальную безопасность.

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Это заявление, несомненно, будет воспринято в лучшем случае скептически, поскольку большинство стран отдают предпочтение экономическому развитию и динамизму, а не таким мессианским претензиям. Экономическая деградация России неизбежно ослабляет ее международные позиции, и никакие высокие слова о «кризисе экономической глобализации», «фрагментации мировой экономики» и «злоупотреблении некоторыми государствами своим доминированием в отдельных сферах» не могут замаскировать этот упадок.

Новая внешнеполитическая концепция — серьезный отход от предыдущей,