Это не месть, а сухой и жестокий расчет. К чему вернулся Путин 19 октября, 17:20 Виталий Портников: Пожар на Керченском мосту продемонстрировал готовность Путина использовать любую ситуацию для эскалации (Фото:REUTERS)

Российский президент собирается использовать ситуацию вокруг Крымского моста вовсе не для «мести», а для шантажа

Уже в первые часы после появления сообщений о пожаре на Керченском мосту появились комментарии о том, что российский президент Владимир Путин будет воспринимать разрушение моста как личное оскорбление и обязательно «отомстит» за него.

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Но оказалось, что российский президент собирается использовать ситуацию вокруг Крымского моста вовсе не для «мести», а для шантажа. И в этом, думаю, весь Владимир Путин — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Первый элемент этого шантажа — легитимация уничтожения гражданской инфраструктуры Украины. Впервые с начала войны российские руководители практически не скрывают, что стремятся разрушить именно гражданскую инфраструктуру.

Казалось бы, в случае с разрушением Крымского моста, в котором Кремль обвиняет украинские спецслужбы, удары должны были бы наноситься по пресловутым «центрам принятия решений». Но нет, Кремль интересует именно удар по инфраструктуре, а российские пропагандисты объясняют эти атаки своей аудитории именно тем, что «Украина начала первой».

Второй элемент шантажа — это готовность поставить под вопрос зерновую сделку.

Неудачи на фронтах могут побудить Путина вернуться к голоду

Похоже, для Путина шантаж голодом — это часть стратегии по борьбе с Западом. Он, вероятно, еще не отказался от идеи, о которой пишет пресса, спровоцировать глобальный миграционный кризис с помощью голода в странах «глобального юга».

Российский президент, вероятно, помнит, как миграционный кризис времен сирийской войны изменил политический ландшафт Европы — и «может повторить».

От провоцирования голода Кремль, возможно, удержали опасения, что в голоде страны «глобального юга» обвинят именно Россию — и тогда не случится не только «разворота от Запада», но и «разворота на Восток».

Впрочем, неудачи на фронтах могут побудить Путина вернуться к голоду. И то, что российский президент говорит о возможности доставки взрывчатки для подрыва Керченского моста… зерновозом, об этом свидетельствует. Такой мифический «зерновоз» может появиться в докладе Следственного комитета Российской Федерации буквально в любой момент. И если Путин заявит об отказе от соглашения — это тоже не будет «месть». Уверен, это будет сухой и жестокий расчет.

Таких элементов шантажа в российской политике вокруг Крыма было немало и, вероятно, еще будет немало. Пожар на Керченском мосту просто воочию продемонстрировал готовность Владимира Путина использовать любую ситуацию для дальнейшей эскалации. Ведь что такое шантаж? Это и есть излюбленное кремлевское «поднятие ставок», которыми стали и война России против Украины, и угрозы ядерным оружием, и отказ от поставок газа в страны ЕС.

И пожар на Керченском мосту для Путина это, уверен, прежде всего «поднятие ставок». Новый большой шантаж.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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