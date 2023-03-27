Владимир Огрызко

Владимир Огрызко

Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007−2009)

Последний шанс для России. Чего добивается Путин, поднимая ставки ядерным оружием

27 марта, 12:37
Эксклюзив NV
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Это рассчитано на пацифистов. На тех, кто является пятой колонной Кремля, чтобы они могли воспользоваться этим тезисом и разгонять его еще больше

Это продолжение ядерного шантажа Запада, остающегося последней картой в рукаве кремлевского шулера. Больше аргументов нет, поэтому нужно поднимать ставки. Это делает сам Путин, это делает его прихвостень Медведев, который просто захлебывается слюной и все время кричит о ядерной войне как единственном способе решения всех проблем.

Видео дня

https://www.facebook.com/media.NV/photos/gm.243212234837050/3543280999279125/?type=3&show_text=true&width=500

Мне кажется, что это очередная попытка нейтрализовать здравомыслящих людей на Западе этой ядерной угрозой, сказать, что «смотрите, мы можем пойти и на такое». Хотя военные специалисты, которые смотрят на ситуацию профессионально, четко и ясно заявляют, что такого не будет, потому что этот шаг будет означать, прежде всего, конец тех людей, кто на него пойдет.

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Украина-Россия

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