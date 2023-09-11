Путин продолжает поднимать ставки. Как это влияет на Россию 11 сентября, 19:13 NV Премиум После встречи с Эрдоганом в Сочи Путин уперся в своем решении относительно зерновой сделки (Фото:REUTERS)

Действия Путина становятся все более непопулярнымы среди международного сообщества

Прошло почти два месяца с тех пор, как Россия вышла из заключенного с ООН соглашения, целью которого был безопасный экспорт украинской пшеницы и кукурузы из черноморских портов Украины. И после своей недавней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который приехал к нему 4 сентября в Сочи, президент России Владимир Путин, похоже, упёрся и продолжает отказывать украинскому зерну в доступе к мировым продовольственным рынкам. По итогам переговоров Путин заявил: «Мы будем готовы рассмотреть возможность возобновления зернового соглашения… после того, как будут выполнены все договоренности по снятию ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции». Так что перспективы возобновления соглашения остаются неопределенными.

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Со своей, турецкой стороны, Эрдоган приложил значительные усилия в переговорах и поддержании «Черноморской зерновой инициативы» и ценит ее как личное достижение. Таким образом, он пытался балансировать между интересами Москвы и Киева, надеясь сохранить соглашение в силе. После разговора с Путиным Эрдоган заявил, что убедит Киев «смягчить» свою позицию, что даст возможность «делать совместные с Россией шаги в рамках зерновой сделки». Он также отметил необходимость действовать оперативно в решении этого вопроса, поскольку многие африканские страны остро нуждаются в зерне.

По правде говоря, действия Путина становятся все более непопулярным среди международного сообщества, даже среди некоторых стран Глобального Юга. Более того, российские усилия по морской блокаде