Потолок цен на нефть, гомеопатия или хирургия 25 ноября, 10:27 Эксклюзив НВ

Интересное происходит на рынке нефти

Неделя на рынках была очень пассивная и короткая, благодаря Дню благодарения, который в США праздновали в четверг, сделав торговую неделю короткой, а уикенд длинным. Причем, после пандемии, инвесторы и спекулянты гораздо азартнее отдыхают, что уже со среды вывело всякую активность и ликвидность с рынка. При этом настроения остаются приподнятые. Рынки продолжают спекулировать на том, что ФРС будет мягким и податливым и перестанет активно задирать ставку. В результате за неделю индекс S&P500 прибавил 80 пунктов и встречает пятницу на отметке в 4027 пунктов. Продолжает слабеть доллар, что выливается как в укреплении евро, так и поднятии головы британским фунтом, который с Риши Сунаком уже смог отыграть половину потерь имени Лиз Трасс и ее налоговой реформы.

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Интересное происходит на рынке нефти. Пока нефть ведет себя хорошо, так как нам нравится, и утро пятницы откроет на отметке в $85 за баррель эталонного брента. Опустившись далеко вниз от желаемых шейхами $100 за баррель. Переживает черное золото по поводу экономики Китая, прежде всего. И глобальной в том числе, где ведущие экономисты мира гадают на ромашке «рецессия — не рецессия». Поскольку китайской статистике мало кто верит, то инвесторы закапываются глубоко во вторичные признаки, которые может не искажать партия великого кормчего Си. Например, на этой неделе экономисты обратили внимание на то, что в метро Пекина спускается очень мало людей, где-то на уровне середины 2020 года, когда весь мир, а не только китайские товарищи, сидел дома. А значит, что ограничения не очень-то и снимаются.