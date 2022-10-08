Новая стратегия. Почему Путин смеется над нами 8 октября, 07:13 Эксклюзив НВ Томас Фридман: Путин пытается повысить нефтяные доходы (Фото:REUTERS)

В целом у Путина был плохой месяц в Украине, но удачный — в Конгрессе США

Войны создают удивительные союзы.

Сегодня у нас есть Америка и ее союзники по НАТО, поддерживающие храбрых украинцев, борющиеся за спасение своей страны, чтобы ее не разорвал в клочья Владимир Путин.

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И у нас есть Россия, Саудовская Аравия, Иран, Берни Сандерс, прогрессивное собрание Палаты представителей и вся Республиканская партия. Все они работают — преднамеренно или потому, что их обманули, — чтобы у Путина было больше нефтяных доходов, чем когда-либо для того, чтобы убивать украинцев и замораживать европейцев этой зимой — до тех пор, пока те не лишат Киев своей поддержки.

В другом темном углу Путин и фактический правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед ибн Салман также, вероятно, надеются, что стремительный рост цен на энергоносители, вызванный вторжением России, поможет республиканцам во главе с Дональдом Трампом восстановить контроль, по крайней мере, над Палатой представителей на выборах в следующем месяце. Это было бы вишенкой на торте для обоих, поскольку они рассматривают Трампа как президента, который по-прежнему любит черную нефть, а не зеленую солнечную энергию, и знает, как смотреть в другую сторону, когда с хорошими людьми случаются плохие вещи.

Слишком цинично, скажете вы? Нет, извините, невозможно быть слишком циничным с этим сборищем грубиянов, бандитов и услужливых идиотов. Просто посмотрите на факты.