Шоу для одного зрителя. Что стало понятно из выступления Путина на ПМЭФ-2023 19 июня, 13:26

Об информативном выступлении Путина на ПМЭФ-2023

Путин выступил публично на тему, как захватить мир, не привлекая внимание санитаров. Или как иметь возможность уничтожить любое здание в Киеве, но не делать этого, потому что просто не хочешь, а не потому, что не можешь.

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Очень информативное выступление, на самом деле. Хоть оно и происходило во время театра абсурда на экономическом форуме. Многое объясняет. В том числе, зачем россияне весь май мешали спать жителям Киева.

Что стало ясно из выступления Путина? Что именно для него робот андроид Конашенков устраивает все эти ежедневные выступления, в течение которых они докладывают об уничтожении 100500 Хаймерсов и миллионов наемников из Польши. Это шоу для одного зрителя. Для Путина. И он в это верит. Все остальные смотрят и хохочут, а Путин верит.

А тогда выходит Путин и говорит, что уничтожил вокруг Киева пять комплексов Петриот. Из двух, что Украина получила.

Все остальные смотрят и хохочут, а Путин верит

Казалось бы, обстрелы Киева в мае не имели никакого смысла. Экономить ракеты весь март и апрель, чтобы потом, накануне украинского наступления, тупо слить их на бессмысленные ночные обстрелы? Чтобы в июне снова лишь ограниченно обстреливать. Здесь же не было никакого смысла. Если следовать логике и считать, что все имеют достаточный объем информации.

А если нет? Если военные стреляют и докладывают Путину, что уничтожили очень много важных целей. От Петриота до Буданова. Тогда смысл появляется. Тогда можно повторять почти каждую ночь. Потому что ты тогда не бьешься головой об украинскую ПВО, разрушая сон киевлянам (такая себе военная цель), а делаешь результативные атаки. И конечно их надо повторять, не жалея дефицитные ракеты. Чтобы снова заслужить похвалу диктатора. Которому опять в папочке напишут, а по телевизору Конашенков доложит о впечатляющих успехах.

Они стреляют не чтобы попасть. А чтобы доложить Путину, что попали. И обеспечить этим комфортное пребывание для себя на финансовых потоках.

Это все очень напоминает историю португальского диктатора Салазара, который в конце своей жизни все еще правил, но был уже не в своем уме. И вот для него издавали в одном экземпляре газету, где все было супер. В том числе они выигрывали постоянно в колониальных войнах. А для Путина вот даже по телевизору выступают. И в бункере дед радуется, что Петриотов у этого НАТО скоро не останется.

А дальше Путин так в это верит, что сам выходит позориться с этими тезисами на люди. Потому что вряд ли он бы это делал, если бы думал, что это только пропаганда для лопухов. И от долгого сидения в бункере у него просыпается жажда обучения других и вылезает вся подноготная. От бытового шовинизма и расизма (а они же год думали как объяснить нацистов в Киеве и еврея президента, и за год смогли придумать только этот позор) до уничтожения 5 комплексов Петриот.

«Умом Россию не понять». Это правда. Если мыслить исходя из критериев, координат цивилизованного мира. Но если знать правила игры, то все сразу с этой Россией понятно.

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