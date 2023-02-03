Это реальная угроза. Почему Запад осторожен в поставках оружия Украине 3 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

И Германия, и США серьезно озабочены возможной эскалацией войны, поэтому они взвешивают каждое решение с огромной осторожностью. И все же они принимают правильные решения после месяцев отказа от правильных решений

США надають величезну підтримку Україні, і адміністрація Байдена бачить у цьому свою важливу місію, так, ці поставки не такі швидкі, але ми бачимо, що сьогодні в Україну постачається потужніша та сучасніша зброя, ніж місяць тому. А місяць тому постачалася новіша і сучасніша, ніж три місяці тому, і це хороша тенденція, незважаючи на те, що тенденція зволікати і бути занадто обережним, на жаль, зберігається. І досі є види зброї, які ми не постачаємо Україні — далекобійна артилерія, ATACMS, F-16.

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Заяви офіційних осіб Росії, щось на зразок «якщо ми вважаємо, що ви завдаєте ударів по території Росії, то вважаємо, що маємо право застосувати ядерну зброю», і все це тут, на Заході, сприймається як абсолютно реальна загроза.