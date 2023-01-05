Последний поход российской армии на Киев. Чем обернется «шикарный» план Путина 5 января, 20:13

Я циничную вещь скажу, но должен сказать

После Макеевки все российские обозреватели говорят только одно: нынешняя власть не сумела за 10 месяцев вообще ничего предъявить народу, кроме поражений, поэтому ее нужно менять. Путина такие разговоры суперсильно нервируют, всех вокруг него — тоже. Поэтому, как я понимаю, Путин махнул рукой и сказал — давайте попробуем пойти ва-банк. Речь, собственно, о том, что сейчас он собирается создать армию, не очень обученную, не очень хорошо экипированную, едва вооруженную, но огромную.

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По крайней мере, в официальной доктрине недавно презентованной на коллегии Минобороны РФ шла речь об увеличении количества солдат и офицеров до 1,5 млн человек. И вот, с точки зрения Путина, такая армия, в принципе, могла бы пойти на широкомасштабный штурм украинских укреплений и чего-то там добиться. Потери будут гигантскими, но он надеется, что миллион или 500 тыс. сумеют-таки прорвать линию фронта в одном или нескольких местах, после чего вынудят Киев подписать соглашение, которое закрепит за Москвой оккупированные украинские территории.

О подобных планах командования РФ в интервью журналу The Economist говорил генерал Валерий Залужный. Кроме того, в самой России официально началась пиар-компания подготовки местного населения к тотальной мобилизации и могилизации. Потому что готовятся забрасывать Украину трупами российских солдат. Только такой метод решения проблемы и рассматривается в Москве.

Началось воспевания и культивирование настоящей религии смерти в российских СМИ. Россиянам объявили, что не надо больше бояться жертв, что смерть — лучше жизни. Говорят, лучше вы погибнете прямо на войне и сразу за царя, чем от водки и в ДТП. Об этом сам Путин и сказал недавно.