Единственный способ победить русских. Как лишить Путина возможности продолжать атаковать Украину 18 января, 09:21 Эксклюзив NV Пригожин хотел продемонстрировать Путину, что он может выиграть эту войну «в одиночку», но Генштаб, ГРУ и ФСБ убедили Путина, что это не так (Фото:REUTERS)

«Атаки человеческих полчищ», как в Соледаре, станут нормой ведения войны в этом году. Это касается и русских наступлений, и русской обороны

Позвольте мне начать с некоторых размышлений и анализа того, что происходит в Москве — и Санкт-Петербурге — в эти дни. Позже станет ясно почему.

Я до сих пор нахожу комментарии вроде «Путин ведет долгую войну», «Путин ведет войну ради… того-то и того-то» и в том же духе «забавными», но бессмысленными.

Видео дня

Путин ведет эту войну, чтобы сохранить свою власть. По крайней мере, официально его второй срок продлится до выборов в марте 2024 года, и наверняка: он тем временем принял закон, чтобы остаться президентом и после двух сроков. Но ему еще предстоит «выиграть» следующие выборы — какими бы сфальсифицированными они ни были. Значит, у него есть около года, чтобы найти способ отвлечь публику и завоевать достаточную популярность, чтобы преодолеть любые связанные с этим препятствия, найти законный способ снова «победить» и остаться у власти.

И в то время, когда вся коррупция и некомпетентность его режима полностью разоблачены, нет лучшего способа сделать это, как поднять всю Россию на «уничтожение укронацистов» (и, вы знаете: чем больше Украина сопротивляется, тем более в этом виноваты, конечно же, сами украинцы).

И, естественно, «скорость», с которой говорящие головы вроде Байдена, Шольца, Сунака, Макрона и т. д. «поддерживают Украину» «случайно» играет прямо на руку Путину. Это потому, что «система правления» на Западе проста: поставить Украине понемногу того и понемногу другого — чего угодно, но только не достаточно снарядов и артиллерийских орудий, чтобы сильно не расстраивать Путина — и вот можно с гордостью заявить на следующей пресс-конференции: «Мы так много сделали».

Между тем Путин должен был встретиться с Пригожиным (главой ЧВК Вагнера) в Санкт-Петербурге. Неудивительно (поскольку у Пригожина нет ни такой силы, ни такого влияния, как ему хотелось бы), и судя по итоговому «молчанию» (в первую очередь при условии, что такая встреча вообще была) — Пригожин «проиграл», а ось Герасимов-Суровикин «победила». Пригожин хотел вроде как продемонстрировать, что он может выиграть эту войну «в одиночку», но Генштаб, ГРУ и ФСБ убедили Путина, что это не так… и, таким образом, Герасимов будет действовать по-своему. Судите сами, как часто нам приходится сидеть и ждать, чем все закончится.

Тем временем украинцы, а также члены НАТО, с растущим беспокойством продолжают следить за постоянным наращиванием российской военной мощи в Беларуси. Тем более после визита нескольких высших офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации (ВСРФ) в Минск в последние дни. Чем больше времени проходит и чем больше публикуется соответствующих отчетов, тем сложнее мне анализировать и тем самым оценивать, что там может произойти. Например: после всех сообщений об оптовой передаче белорусских запасов боеприпасов, даже тяжелого вооружения, ВС РФ, которые воюют в Украине… Не могу не задаться вопросом: чем можно обеспечить любое новое наступление русских на север Украины? В свою очередь, невозможно просто игнорировать все более близкое приближение белорусских и российских войск к границе с Украиной, их совместные учения и т. д.

Воздушная/Ракетная война

Герасимов возобновил ракетное наступление на украинские энергосистемы, нанеся особо болезненные удары.